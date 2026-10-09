Японские айдолы придумали схему вовлечения несовершеннолетних школьниц в занятия проституцией

В Японии задержали айдола по подозрению в вовлечении школьниц в проституцию

В Токио разгорается скандал вокруг бывших андеграундных айдолов, которые заманивают несовершеннолетних поклонниц в тaк называемые мужские концепт-кафе. Девушек убеждают тратить огромные суммы на общение с кумирами и дорогой алкоголь, а накопленные долги в некоторых случаях вынуждают отрабатывать проституцией. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

В июне полиция задержала бывшего андеграундного айдола, работавшего в одном из таких заведений. Мужчину подозревают в незаконном манипулировании 14-летней школьницей, которую он якобы склонял к покупке шампанского по завышенным ценам. В результате девочка оказалась должна крупную сумму и была вынуждена заниматься проституцией, чтобы расплатиться.

Как пишут журналисты, подобные кафе становятся новым местом заработка для бывших участников малоизвестных музыкальных коллективов. В отличие от традиционной айдол-индустрии, здесь артисты могут лично общаться с поклонницами, создавая иллюзию романтических отношений. Стоимость отдельных заказов достигает миллиона иен, а молодых посетительниц привлекают даже возле станции Синдзюку (главный транспортный узел, связывающий центральный Токио с западными пригородами). По словам сотрудников индустрии, особой мишенью становятся эмоционально уязвимые подростки, готовые платить за внимание своих кумиров.

Несмотря на возрастные ограничения, школьницы продолжают посещать такие заведения, иногда используя поддельные документы. Одна из 15-летних девушек рассказала, что сотрудник кафе принуждал ее употреблять алкоголь. Правозащитники предупреждают, что жертвами подобных схем часто становятся одинокие подростки, испытывающие проблемы в семье и школе. Власти района Синдзюку уже пообещали усилить борьбу с навязчивым привлечением несовершеннолетних посетительниц.

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