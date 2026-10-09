Заболеваемость шигеллезом с половым путем передачи растет в США

В США фиксируется рост заболеваемости шигеллезом, возбудитель которого приобретает устойчивость к лекарственным препаратам. Об этом 8 октября сообщила газета New York Post.

Инфекция, характеризующаяся диареей с примесью крови или слизи, болями в животе, лихорадкой и рвотой, все чаще передается половым путем. Бактерии Shigella ежегодно поражают в стране почти полмиллиона человек.

По данным издания, патоген эволюционирует, становясь практически неизлечимым. Особенно часто болезнь выявляют у взрослых мужчин.

Статистика показывает тревожную динамику резистентности бактерий. Доля штаммов, устойчивых сразу к пяти распространенным антибиотикам, выросла с нулевой отметки в 2011 году до 8,5% в 2023-м.

Ситуация усугубляется скоростью распространения таких случаев. Если в 2022 году в Калифорнии зафиксировали лишь один подобный эпизод за весь год, то теперь их обнаруживают примерно раз в месяц.

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