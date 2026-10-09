Женщина установила рекорд, вырастив кабачок

Жительница США Сара Уитти установила североамериканский рекорд, вырастив кабачок массой 77,1 килограмма. Необычный овощ официально признали крупнейшим в Северной Америке, сообщает издание People.

По словам американки, добиться впечатляющего результата оказалось непросто. Изначально она выращивала сразу тpи кабачка, однако два плода растрескались и выбыли из соревнования. Единственный уцелевший экземпляр потребовал особого ухода и постоянного внимания.

Особенно сложным испытанием для фермерши стал мощный шторм. Во время непогоды Уитти пришлось защищать гигантский овощ от повреждений, поскольку даже небольшой дефект мог лишить ее шанса на победу.

Подобная неудача уже произошла с женщиной в 2025 году. Тогда она вырастила кабачок весом 73,7 килограмма, но судьи не допустили его к установлению рекорда из-за маленькой трещины. На этот раз американке удалось добиться признания. Своему овощу-рекордсмену она дала имя «Секретариат».

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