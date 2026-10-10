10 октября — Покровская родительская суббота: что делать с могильным крестом после установки памятника

Покровская родительская суббота — это особый день поминовения усопших, который отмечается в субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году она приходится на 10 октября. В этот день принято поминать своих усопших родных и близких в храме, убираться и молиться на их могилах. У многих возникает вопрос: что делать с могильным крестом после установки памятника. На этот вопрос отвечает священник Антоний Русакевич, который ведет свой блог «Позитивный Батюшка».

«После похорон крещеного человека принято устанавливать на могильный холм православный восьмиконечный крест с указанием имени, отчества и фамилии почившего, дат его рождения и смерти, — объясняет отец Антоний. — Фотографию покойного обычно устанавливают не на кресте, а у его подножия».

Памятник на могиле, как правило, устанавливают позже, после годовщины смерти, когда земля достаточно осела. И тогда встает резонный вопрос: что делать с могильным крестом?

«Если умерший был верующим человеком, то обычно крест не убирают, а после установки памятника переносят в его изголовье, — отмечает батюшка. — Крест не только свидетельствует о православной вере умершего, но и о нашем уповании на жизнь вечную. Как вариант, крест можно демонтировать, но позаботиться, чтобы на памятнике было изображение восьмиконечного православного креста. Обычно его наносят в верхнем правом углу памятника рядом с фотографией умершего».

Отец Антоний уточняет: если приняли решение крест с могилки убрать либо заменить его на более основательный, то его нельзя просто выбросить.

«Советую обратиться в церковь при кладбище, поинтересоваться у священнослужителя, может быть, им нужен крест для установки на могиле одинокого умершего или из малообеспеченной семьи, — объясняет батюшка. — Если такая потребность есть и крест выглядит вполне презентабельно — просто отдайте, примут с благодарностью. Его обновят и нанесут новые имя и даты жизни».

Как говорит отец Антоний, также часто спрашивают, что делать с фотографией усопшего, которая была на кресте?

"Из-за суеверий (дескать, с кладбища домой ничего нельзя забирать) многие боятся брать ее домой, — говорит батюшка. — Церковь такие суеверия не разделяет".