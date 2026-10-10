«Абсолютный бриллиант»: на Чистых прудах появился мурал Евгению Евстигнееву

В пятницу вечером, к 100-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева на Чистопрудном бульваре, в двух шагах от театра «Современник», появился мурал, посвященный легендарному артисту.

Проект реализовали совместно с родным городом Евгения Евстигнеева -

Нижним Новгородом. Над муралом работали художники Сергей Овсейкин и Иван Астро.

Несмотря на испортившуюся вечером погоду и неприятный дождь, народу собралось немало, всех встретил приветственными словами Владимир Машков.

«Сейчас мы открываем мурал. Он здесь, рядом с театром. А если кто-то не знает, увидит его впервые и, может быть, заинтересуется. Поверьте, нет такого таланта, как он», - поделился худрук.

На вопрос о любимых работах Евгения

Евстигнеева Владимир Машков ответил:

«Какая грань бриллианта вам больше нравится? Абсолютный бриллиант

— он сам».

А для хорошего сна худрук посоветовал всем присутствующим

пересмотреть фильмы с участием.