«Абсолютный бриллиант»: на Чистых прудах появился мурал Евгению Евстигнееву

Проект реализовали совместно с родным городом Евгения Евстигнеева -
Нижним Новгородом. Над муралом работали художники Сергей Овсейкин и Иван Астро.
Несмотря на испортившуюся вечером погоду и неприятный дождь, народу собралось немало, всех встретил приветственными словами Владимир Машков.
«Сейчас мы открываем мурал. Он здесь, рядом с театром. А если кто-то не знает, увидит его впервые и, может быть, заинтересуется. Поверьте, нет такого таланта, как он», - поделился худрук.
На вопрос о любимых работах Евгения
Евстигнеева Владимир Машков ответил:
«Какая грань бриллианта вам больше нравится? Абсолютный бриллиант
— он сам».
А для хорошего сна худрук посоветовал всем присутствующим
пересмотреть фильмы с участием.