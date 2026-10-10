Аэропорт Паманы снова принимает рейсы

Международный аэропорт Токумен в столице Панамы возобновил работу после землетрясения. Об этом сообщили в администрации аэропорта.
Воздушные перевозки приостанавливали, проводилась превентивная эвакуация пассажиров. Сейчас работа восстановлена.
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 9 октября в 11:56 по местному времени. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы.
Очаг залегал на глубине 12 километров. Ранее сообщалось о разрушениях в городе Пенономе и перебоях с энергоснабжением.
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