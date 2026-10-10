Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи приостановлены прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи вечером 10 октября. Об этом сообщила Росавиация.

Как уточняется, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

Позже стало известно, что меры предосторожности были сняты.

Ранее ограничения вводились во всех четырех московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

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