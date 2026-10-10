Что делать, если домашний кот устроил зажировку к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка снова в центре внимания. К прошлому декабрю он набрал 6,5 килограмма веса, оброс густой шерстью и превратился в «большой пушистый шар». Летом Тимоша весил всего 3,7 кг, а осенью зоологи постепенно увеличивали его рацион до 350–400 граммов в день, с двумя приёмами пищи и разгрузочным понедельником. С февраля у дикого кота начнется обратный процесс — «разжировка». А как с домашними кошками и котами, полезно ли им «круглеть», а потом сбрасывать вес?

Толстые котики, даже такие дикие и симпатичные, как манулы, выглядят умилительно. И, если домашняя кошка к зиме округлилась, это кажется забавным и нормальным. Зима, холода, серость за окнами — не только котиков, но и некоторых двуногих тянет на «зажировку». Вот только и нам, и нашим питомцам толстеть вредно.

Логика эволюции проста: предки домашней кошек зимой сталкивались с нехваткой добычи, поэтому организм «запрограммировался» накапливать жир. Да и холод замедляет метаболизм, а зимняя шерсть добавляет визуального объема. Вот только домашняя кошка, в отличие от бродячих котов или рысей, не охотится на мышей в сугробах. Она мирно спит на батарее и получает корм по расписанию. А значит, ее «природный механизм» работает вхолостую.

Некоторые кошки действительно набирают пару сотен граммов к зиме. И это не страшно: растрясет летом, на балконе или на даче. Но, если питомец «округлился» заметно, это уже не зажировка, а банальное переедание. Плюс гиподинамия, которой чаще всего семьи болеют «хором», включая питомцев. Основная причина ожирения у домашних кошек — дисбаланс между потребляемыми и расходуемыми калориями. Зимой мы меньше гуляем и вообще ходим, а порции остаются прежними.

В итоге — лишний вес, который Муркам и Барсикам точно не на пользу. Ожирение у кошек — не эстетическая проблема (и не эстетическое преимущество), а реальная угроза их здоровью. Лишний вес повышает риск сахарного диабета, артрита, заболеваний сердца и печени. У кошек с ожирением риск диабета выше в несколько раз, а жировая дистрофия печени может развиться даже при резком отказе от еды на фоне диеты. Так что ушастый «пухляш» — это не мило, а опасно.

Что делать: советы ветеринаров

Первое — оценить реальное состояние питомца по шкале упитанности (BCS). В норме ребра у животного должны прощупываться под тонким слоем жира, талия должна быть видна сверху, живот не свисает. Если ребра «утонули», а талия исчезла — хозяину пора действовать.

Второе — нельзя сажать кошку на резкую диету самостоятельно. Быстрая потеря массы у кошек опасна для печени. Безопасная скорость потери веса — 0,5–1% массы тела в неделю. Лучше всего, обратиться за советом и правильным рационом к ветеринару. Врач он подберет низкокалорийный корм с высоким содержанием белка и клетчатки, рассчитает порции и график.

Третье — вся жизнь движение. Кошки не очень любят спорт, например тренажеры - движущиеся дорожки или колеса. Но обожают играть с хозяином. Ежедневные активные игры, беготня и «охота» за спрятанными кусочками корма помогут сжечь калории.

В итоге что Тимофею можно: он дикий кот, его зажировка — вопрос выживания. То нашей Мурке — не нужно. Она и без шести килограммов прекрасно переживет зиму на теплом подоконнике.