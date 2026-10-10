Эксперты объяснили, почему россиянки предпочитают носки, а не колготки

Еще десять лет назад колготки были обязательным элементом офисного и городского гардероба. Плотные - для осени, тонкие - для лета, телесные - «чтобы было прилично». В СССР продавались колготки за три рубля, и их моментально разбирали - при средней зарплате в 120. А сейчас в метро, на деловых встречах и даже на модных показах встречаются женщины в носках - ярких, фактурных, нарочито заметных. Мы решили узнать, почему изменились предпочтения женщин.

В СССР продавались колготки за три рубля, и их моментально разбирали - при средней зарплате в 120. А сейчас в метро, на деловых встречах и даже на модных показах встречаются женщины в носках - ярких, фактурных, нарочито заметных. Мы решили узнать, почему изменились предпочтения женщин

- Раньше мы выбирали между «красиво» и «удобно». Теперь женщины предпочитают удобство, и это уже не компромисс, а осознанная позиция. Носки - способ заявить о себе без лишних слов. Они могут быть дерзкими, смешными, уютными - и все это считывается мгновенно, - говорит психолог Любовь Изварова.

По словам эксперта, рост популярности носков отражает более широкий культурный сдвиг: общество постепенно снимает с женщин обязанность быть «безупречными» в каждой детали. Колготки требуют внимания: подобрать плотность, оттенок, следить, чтобы не было стрелок, правильно надевать. Носки - про свободу от этих требований.

Практические преимущества тоже играют роль. В общественном транспорте и офисах температура часто скачет: утром прохладно, днём жарко. Носки легко снять или заменить, а колготки - нет. Особенно это ценят женщины, чья работа связана с частыми перемещениями: курьеры, медсестры, преподаватели, риелторы.

Интересно, что мода на носки объединяет разные поколения. Молодые девушки носят их как часть уличного стиля, женщины 40+ - как элемент расслабленного smart casual.

- Такое всегда было в большей или меньшей степени, - говорит промышленный дизайнер, руководитель лаборатории Владимир Пирожков. – Женщины всегда выбирают, что им удобнее. Среди молодежи я вижу переход к натуральным товарам. Девушки надевают не капроновые колготки, чулки, гольфы, носки, а хлопковые. Это менее вульгарно и вычурно, но более комфортно для повседневной носки.

Пандемия и переход на гибридный формат работы ускорили отказ от «обязательной элегантности». Дома мы носили самое удобное, а потом не захотели возвращаться к прежним правилам. Колготки ассоциируются с формальностью, а носки - с личным пространством и заботой о себе. Растет спрос на удобную обувь, мягкие ткани, свободный крой.

- Пандемия сыграла важную роль в психологии россиян. Люди закрываются все больше, – продолжает Владимир Пирожков.

Есть и практический фактор: носки дешевле и долговечнее колготок. Хорошие колготки могут стоить как несколько пар носков, а служат при этом гораздо меньше. Кроме того, носки проще подобрать: размерная сетка понятнее, а ассортимент шире. В магазинах можно найти варианты для любой ситуации - от спортивных до вечерних.

- Тренд на носки вряд ли исчезнет в ближайшее время. Скорее всего, он будет развиваться в сторону еще большей персонализации: появятся новые принты, фактуры, коллаборации с художниками. Возможно, со временем носки станут таким же универсальным элементом гардероба, как футболки или джинсы. А пока каждая пара носков - маленький манифест: «Мне удобно, и этого достаточно», - резюмирует Владимир Пирожков.