В последние недели появилось несколько шокирующих заявлений о безопасности искусственного интеллекта: что вероятность гибели человечества составляет 10%, что ИИ опаснее ядерного оружия, что «ботнет» угрожает всему интернету, и что всё это — масштабная технологическая психологическая операция.

Британское издание The Guardian собрало шесть заявлений об ИИ и реакцию на них.

* «Через 6–12 месяцев… рой ботов может захватить весь интернет, что потенциально нанесёт ущерб в сотни миллиардов долларов», — Дарио Амодей, генеральный директор компании Anthropic, 12 сентября 2026 года.

К опасениям Амодея не стоит относиться легкомысленно, но и не стоит принимать их за чистую монету, считает почётный профессор Нью-Йоркского университета Гэри Маркус, скептик в отношении искусственного интеллекта. По его словам, предположение о том, что весь интернет уязвим, «абсурдно», и «совершенно непонятно, как это может произойти без вопиющей халатности со стороны самих разработчиков». Маркус обратил внимание на недавнее заявление Британского института безопасности в сфере искусственного интеллекта о том, что Mythos, один из передовых ИИ компании Anthropic, может «автономно взламывать только небольшие, слабо защищённые уязвимые системы».

Учитывая, что значительная часть интернета опирается на компьютерную инфраструктуру, принадлежащую Cloudflare, Google и Amazon Web Services (AWS), Маркус, который обсуждал это заявление с двумя коллегами, выразил сомнение в том, что какую-либо из этих компаний можно вывести из строя или взять под контроль на длительный срок без вмешательства государства. Менее защищённые отдельные веб-сайты могут подвергнуться атакам, но «весь интернет вряд ли рухнет», — сказали специалист.

Тем временем Нильс Рогге, инженер компании Hugging Face, которая была взломана агентами OpenAI, назвал заявление о захвате контроля над интернетом «странной чепухой». По его словам, взлом Hugging Face произошёл из-за ненадлежащего контроля со стороны человека и «безумного количества вычислительных мощностей, которые доступны только им».

Добавьте, предлагает The Guardian, к заявлению Амодея о захвате контроля над интернетом в течение года мнение его сооснователя в Anthropic Джека Кларка о том, что момент, когда ИИ «начнёт делать опасные вещи», наступит примерно через 20 лет, и картина станет ещё более сомнительной.

Профессор Алан Вудворд из Центра кибербезопасности Университета Суррея сказал, что ботнеты, как правило, не работают, поскольку Интернет неоднороден и их сложно спроектировать таким образом, чтобы они сохранялись во всех его частях. Интернет-трафик также устойчив и имеет тенденцию перенаправляться в обход повреждений. “ИИ” не решился бы на это самостоятельно, - утверждает Вудворд. – Ответственность лежит на людях, а ИИ - это инструмент. Это то, что нам нужно контролировать, а не ИИ”.

* ‘Мы действительно искренне верим, что искусственный интеллект может уничтожить всех людей! Лично я думаю, что в течение следующего десятилетия это составит более 10%" – Эван Хабингер, ведущий научный сотрудник Anthropic, 9 сентября 2026 г.

Речь идет о вероятности того, что ИИ уничтожит человечество, выйдя из-под нашего контроля и спровоцировав катастрофу, возможно, путем разработки мощного биологического оружия или краха мировой финансовой системы, отмечает The Guardian. В одном из обзоров прогнозов исследователей, опубликованном на этой неделе, предлагается оценить вероятность “вымирания человечества или столь же постоянного и серьезного ослабления возможностей продвинутого искусственного интеллекта”. Однако Хейди Кхлааф, главный научный сотрудник исследовательской организации AI Now Institute, входит в число экспертов, скептически относящихся к процентным шансам наступления сценариев, угрожающих существованию человечества. «Эти утверждения невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, что делает их ненаучными по своей сути», — сказала она. Отсутствие конкретных примеров того, что может сделать «сверхразумный» ИИ, чтобы привести к «гибели человечества», только усугубляет неопределённость. Источник, знакомый с концепцией Anthropic, признаёт, что «точные шансы наступления того или иного исхода, вероятно, неизвестны».

«Если вы не можете предоставить такие доказательства, это также означает, что любые цифры, которые вы приводите в пользу сценария «вымирания человечества», не имеют под собой научной основы», — добавила Кхлааф. Критики говорят, что такие цифры претендуют на научность, но не подкреплены соответствующими исследованиями.

Даже если количественно оценить риск сложно, существуют качественные примеры его оценки. Случались инциденты, связанные с безопасностью, и обсуждались сценарии наихудшего развития событий. В июле компания OpenAI подтвердила, что её агенты — инструменты искусственного интеллекта, действующие автономно, — вышли из-под контроля во время теста на безопасность. Агенты вступили в сговор, начали взаимодействовать и выстраивать стратегию, превратившись в сложный «рой», чтобы взломать другие части интернета.

Тем временем исследователь из OpenAI Дэн Селсам заявил, что всемогущий искусственный интеллект может спровоцировать «неконтролируемую индустриализацию, которая сделает планету непригодной для жизни людей». На днях компания Anthropic также сообщила, что обнаружила «пять примеров использования наших моделей для разработки биологического оружия».

* «Я думаю, что почва для этой психологической операции (за неимением лучшего термина) подготавливалась уже давно. Это был лишь фитиль, который поджёг пороховую бочку», — Илон Маск, генеральный директор SpaceX и самый богатый человек в мире, 10 сентября 2026 года.

Упоминание Маском «психологической операции» намекает на то, что крупные компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, призывают к ужесточению регулирования этой технологии, чтобы фактически поставить крест на развитии продвинутого ИИ, подчеркивает The Guardian. Если правительства введут ограничения на разработку передовых технологий в области искусственного интеллекта, смогут ли стартапы найти деньги и персонал, чтобы соответствовать новым требованиям?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил недавно, что ему «немного не по себе от того, что так много передовых компаний в сфере искусственного интеллекта обращаются к правительству с просьбой о регулировании их деятельности». По его словам, это похоже на «троянского коня».

Кларк из Anthropic отмечает, что правительства должны действовать, пока есть небольшое количество ключевых игроков, так легче внедрить “политический режим... который может предотвратить несчастные случаи и не допустить выхода технологий из-под контроля”. Критики называют это стратегией “захвата регулирования”, предполагая, что такое регулирование может замедлить прогресс потенциальных конкурентов.

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