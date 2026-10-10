Эксперты выявили признаки психопатии в письменной речи человека

Психопатические черты по-разному проявляются в письменной речи, и их можно различить по текстам, которые пишут люди. Американское исследование показало, что язык людей с такими чертами не обязательно лишён эмоций, что противоречит стереотипу о холодном и бесчувственном преступнике.

Термин «Психопатия» широко используется, особенно в криминологии, для описания проблемного набора личностных качеств. Согласно триархической модели, психопатические личности обладают тремя ключевыми чертами: смелостью, расторможенностью и подлостью. Новое исследование, проведённое исследователями в области клинической психологии Каем Брэем и Лорой Дрислейн, показывает, что эти черты могут проявляться в письмах людей таким образом, который не всегда соответствует нашему стереотипу о «психопатах».

«Люди склонны думать о психопатии как о чём-то одном, но на самом деле она многогранна, — поясняет Брэй. — У каждого человека в той или иной степени проявляются эти черты. Именно тогда, когда они появляются вместе, на высоких уровнях по всем направлениям, ситуация может стать мрачной».

Брэй и Дрислейн набрали 307 студентов-старшекурсников и 144 бывших заключённых из местного сообщества, каждый из которых заполнил анкету (показатель триархической психопатии), предназначенную для оценки уровней трёх психопатических черт личности. Их также попросили написать о своей жизни, описав взлёты, падения и поворотные моменты.

«Рассмотрение психопатии с многомерной точки зрения позволяет нам наблюдать, как эти черты могут проявляться у людей, не занимающихся судебно-медицинской экспертизой, у людей, которые не совершали преступлений, — отмечает Брэй. — Это позволяет нам увидеть, как эти черты влияют на студентов колледжа, бизнес-профессионалов или межличностные отношения».

Результаты показывают, что язык, используемый людьми с психопатическими чертами, не обязательно лишён эмоций или личностного смысла, что противоречит стереотипу холодного, бессердечного преступника, но это не всегда соответствует тому, что другие люди сочли бы уместным в данном контексте.

«Если мы хотим иметь возможность лечить или, в идеале, даже предотвращать развитие психопатии, нам необходимо понимать действующие механизмы, — заключает Дрислейн. — Это сводится к пониманию уникальных участников, вносящих вклад во все три этих аспекта».