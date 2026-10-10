Федункив рассказала о драке с участницей Comedy Woman Сысоевой

Актриса Марина Федункив прокомментировала рассказ бывшей коллеги по Comedy Woman Надежды Сысоевой о давнем конфликте. Федункив заявила, что не била Сысоеву в живот, пишет StarHit.

При этом она признала, что между ними произошел конфликт.

"Если бы я сказала, что дала ей леща, это было бы обидно. А так Надя — жертва. В живот какой-то ударила — несуществующий Надин", — сказала актриса.

Также Федункив сравнила Сысоеву с людьми с деменцией, которые постоянно возвращаются к одним и тем же историям. По мнению артистки, возможно, в жизни бывшей коллеги больше ничего не происходит.

Накануне Сысоева рассказала, что конфликт произошел во время гастролей в феврале 2022 года. По ее словам, команда ждала Федункив в автобусе, а когда та спустилась, захотела закурить. Это разозлило Сысоеву, после чего между артистками произошла ссора. Она также утверждала, что Федункив в тот период много пила.

Ранее сама Федункив уже говорила об этом конфликте. По ее словам, она дала Сысоевой "подзатыльник".

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