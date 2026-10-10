Иж, Ям, Иг, Ая: как живут поселения с самыми короткими названиями

Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями: Иж в Кировской области, Ям в Московской, Ук в Иркутской, Иг в Архангельской, Ая в Алтайском крае. Как возникли эти названия и как называют себя жители этих населенных пунктов, — в материале спецкора «МК».

Старинное село Иж — это настоящая вятская глубинка, где люди живут по своим неспешным законам. Село расположено на правом высоком берегу реки Пижмы, при впадении в нее реки Иж (в переводе с удмуртского — «Каменка», то есть река, текущая между гор и камней). Одноименное название получило и село.

Население села Иж очень мало (около 36 человек), и оно продолжает сокращаться. Часть трудоспособных жителей работает вахтовым методом, часть заняты в бюджетной сфере и в сельском хозяйстве.

Село Ям — это достаточно крупный населенный пункт в городском округе Домодедово Московской области, который, несмотря на сельский статус, фактически стал частью ближнего Подмосковья.

Название «Ям» имеет тюркское происхождение и напрямую связано с системой почтовых сообщений на Руси. В XIII–XIX веках «ямом» называли селение на почтовом тракте, жители которого — ямщики — занимались перевозкой почты, грузов и путников.

Село Ям возникло именно на Большой Каширской дороге, на пересечении с рекой Пахрой. Здесь находились постоялые дворы и конюшни. Жителей села называют «ямчанами».

Если село Иж в Кировской области борется за сохранение населения, то Ям в Московской области, наоборот, притягивает новых жителей, активно застраивается.

Село Ая — это, пожалуй, один из самых известных и красивых населенных пунктов Алтайского края, настоящая «туристическая мекка» региона. Несмотря на статус села, по масштабам и инфраструктуре оно сопоставимо с небольшим городом.

Село раскинулось на левом берегу реки Катунь, в живописнейшем месте, рядом с уникальным озером Ая.

Первыми поселенцами были старообрядцы (раскольники), сосланные из Пермской и Оренбургской губерний.

Название Ая имеет несколько версий, но все они так или иначе связаны с алтайской культурой и языком. Одна из популярных легенд гласит, что жители долго не могли выбрать имя для села. Когда стемнело, кто-то в темноте споткнулся и вскрикнул «Ай!», а из-за туч выглянула луна, осветившая дорогу. В благодарность за свет люди назвали село именем луны — «Ай», что в переводе с алтайского означает «луна» или «месяц». Со временем, для удобства произношения, название трансформировалось в «Ая».

Также есть версия, что название составили из первой и последней букв алфавита — «А» и «Я». Так ссыльные старообрядцы, чьи фамилии начинались на разные буквы, символически объединили себя в новом поселении.

Жители села называют себя айчанами. Экономика Аи в значительной степени ориентирована на туризм, который является здесь ключевой отраслью. В окрестностях села расположено множество турбаз и домов отдыха. Село Ая считается «воротами» в Горный Алтай.

Деревня Иг — это крошечный, но древний по духу населенный пункт на севере Архангельской области. Его судьба — это история типичной русской северной деревни, которая когда-то жила рекой и лесом, а сегодня борется за существование.

Деревня стоит на левом берегу реки Онега, при впадении в нее небольшой речки Нижний Иг. Название «Иг» напрямую связано с рекой. Точная этимология слова «Иг» не установлена. Как и многие названия Архангельской области, оно, скорее всего, имеет финно-угорское происхождение. В некоторых источниках «Иг» связывают с эвенкийским словом «уки» — «загородка для ловли рыбы», что вполне логично для северной реки, богатой рыбой.

Иг — одна из самых малонаселенных деревень региона, здесь живет всего 11 человек. Жители Ига заняты на лесозаготовках, а также работают вахтовым методом. Деревня фактически находится на грани исчезновения.