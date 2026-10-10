Известна судьба пропавшего в российском городе ребенка

Пропавшую несколько дней назад в Новокузнецке девочку нашли

В Новокузнецке нашли живой пропавшую четыре дня назад 13-летнюю девочку. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Несовершеннолетнюю обнаружили инспектор ПДН и сотрудник уголовного розыска УМВД России. Подростка нашли в салоне общественного транспорта одного из городских маршрутов.

По словам правоохранителей, противоправные действия в отношении девочки не совершались. Ее уже передали семье. На 37-летнюю мать инспекторы ПДН составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее наше издание сообщало, что в Твери пропала 16-летняя девочка. О ее местонахождении ничего неизвестно с 5 октября.

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