Крупная компания отменила все рейсы в столицу после атаки на аэропорт

Авиакомпания EgyptAir отменила все рейсы в Эр-Рияд из-за атаки на аэропорт

Египетский авиаперевозчик EgyptAir объявил о приостановке авиасообщения с Эр-Риядом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным перевозчика, рейсы из Каира и Александрии отложены до возобновления работы аэропорта. Решение связано с приостановкой деятельности воздушной гавани.

Ранее главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило факт атаки на аэропорт. Пострадали несколько человек, операционная деятельность приостановлена до завершения оценки ущерба и проверки безопасности.

Ранее США выразили недовольство атакой. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее плохим событием.

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