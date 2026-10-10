Крупная компания отменила все рейсы в столицу после атаки на аэропорт

Египетский авиаперевозчик EgyptAir объявил о приостановке авиасообщения с Эр-Риядом. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По данным перевозчика, рейсы из Каира и Александрии отложены до возобновления работы аэропорта. Решение связано с приостановкой деятельности воздушной гавани.
Ранее главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило факт атаки на аэропорт. Пострадали несколько человек, операционная деятельность приостановлена до завершения оценки ущерба и проверки безопасности.
Ранее США выразили недовольство атакой. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее плохим событием.
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