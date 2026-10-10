Магнитная буря продолжается: как повлияет

Магнитное поле Земли может оставаться в возмущенном состоянии в течение ближайших суток. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.
Ранее сообщалось о начале магнитной бури на Земле. Ее интенсивность достигла уровня G3.
Последний раз геомагнитные возмущения сопоставимой силы наблюдались в июле.
Прогноз опубликован на сайте лаборатории. Специалисты продолжают следить за обстановкой. Уточняется, что магнитные бури такого уровня могут влиять на работу связи и самочувствие метеозависимых людей.
Ранее страдающим от перемен в погоде рассказали, стоит ли следить за прогнозами.
Читайте также:
Китай вывел на орбиту новые спутники