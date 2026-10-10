Мужчина получил более 100 млн руб наследства и умер в приюте для бездомных

Мужчина получил €1,29 млн наследства (около 122,5 млн рублей) и умер в приюте для бездомных. Итальянец Виктор Спаджари больше десяти лет жил в ирландском Голуэе, но так и не воспользовался доставшимся ему состоянием. О его судьбе 10 октября рассказало издание The Irish Times.

Спаджари вырос в обеспеченной семье в Милане. Его отец работал архитектором, а после смерти родителей в 2012 и 2013 годах Виктор унаследовал семейное состояние. Несмотря на это, он продолжил жить в Ирландии и не изменил привычный образ жизни.

В Голуэй мужчина переехал, чтобы выучить ирландский язык. Он проводил много времени в торговом центре, читал газеты и книги, интересовался кельтской историей, фольклором и мифологией. Знакомые описывали его как умного, замкнутого и необычного человека.

Поначалу Спаджари ночевал на улице и на автобусной остановке. Позднее он поселился в приюте для бездомных Fairgreen Hostel, где провел последние десять лет жизни. Сотрудники благотворительной организации Cope Galway помогали ему с жильем и повседневными потребностями.

Виктор умер в мае 2024 года в возрасте 65 лет. После его смерти выяснилось, что он не оставил завещания. Оформлением наследства занялся его двоюродный брат Альберто Тота. По словам сотрудников приюта, без их поддержки мужчина, вероятно, снова оказался бы на улице, несмотря на доставшееся ему состояние.

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