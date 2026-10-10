На Эльбрусе эвакуировали пассажиров канатной дороги

На Эльбрусе пассажиров канатной дороги эвакуировали из-за повреждения кабеля. Канатная дорога временно не работает. Об этом сообщила администрация курорта.

В пятницу все канатные дороги на Эльбрусе были закрыты. Это объяснили техническими причинами. Ограничения действовали и в субботу, 10 октября.

Это связано с проведением строительно-монтажных работ - экскаватор подрядной организации повредил кабель связи на склоне. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Очень сожалеем, что навыки по вертикальной эвакуации, которые регулярно оттачивают наши спасатели, вчера пригодились», - добавили представители местной администрации.

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