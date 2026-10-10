Названы риски моды на «стеклянную кожу» у девушек

В соцсетях в последнее время популярность приобрел корейский бьюти-тренд "стеклянная кожа". Дерматологи предупреждают, что тут главное – не переусердствовать, так как следование моде чревато известными рисками.

Грета Костиоли когда-то была известна как “девушка со стеклянной кожей” на TikTok, рассказывает CNN. Следуя корейским тенденциям в области красоты, она наносила продукт за продуктом — тонеры, сыворотки, эссенции и увлажняющие кремы — в погоне за ультра-свежим цветом лица.

29-летняя Костиоли рассказала, что с тех пор, как она была подростком, она наносила дополнительный увлажняющий крем для своей сухой от природы кожи. Когда в социальных сетях стал популярен тренд “стеклянной кожи” («glass skin»), она в полной мере использовала его, в том числе попробовала один метод, требующий нанесения семи различных слоев увлажняющего тоника.

Это может показаться чрезмерным, но такой тщательный уход за кожей становится все более популярным в TikTok, где бьюти-авторитеты регулярно снимают себя на видео, используя средства по уходу за кожей, чтобы добиться глянцевого, почти отражающего цвета лица, известного как “стеклянная кожа”. Знаменитости, в том числе Кайли Дженнер и Хейли Бибер, усилили эту тенденцию, опубликовав свои диеты, которые привели к такому же увлажнению кожи.

Тенденция "стеклянной кожи" уходит корнями в культуру красоты Южной Кореи, где этот термин используется для описания исключительно гладкой кожи без пор. Те, кто подписался на комплексные процедуры, говорят, что их кожа получает пользу от увлажнения, а зрители с интересом смотрят видеоролики в стиле ASMR, в которых влиятельные лица прикасаются к своим стеклообразным лицам пальцами и косметическими инструментами.

По мнению Американской академии дерматологии, некоторые аспекты процедуры «glass skin», такие как увлажнение и использование солнцезащитного крема, являются позитивными шагами на пути к безопасному уходу за кожей. Однако проблемы возникают, когда люди используют слишком много продуктов, что может привести к таким проблемам, как закупорка пор, раздражение и высыпания на коже, отмечает CNN.

Из-за растущей популярности этого тренда дерматологи предупреждают других, что «стеклянный» вид кожи может быть нереалистичным, а процедуры по уходу за кожей, которые за ним стоят, подходят не для каждого типа кожи.

Эксперты также отмечают, что многие видеоролики содержат советы от инфлюенсеров, не имеющих отношения к медицине, что приводит к отсутствию базовой информации по технике безопасности. Новое исследование, представленное на Конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) 2026 года, показало, что почти 95% самых вирусных видеороликов в этом направлении содержат вводящие в заблуждение утверждения.

“Мы ожидали обнаружить некоторые пробелы в качестве информации, но я была удивлена тем, насколько они были последовательными”, - отмечает доктор Мария Лусия Пайсано, соавтор исследования и дерматолог-ординатор Института дерматологии имени профессора Рубема Давида Азулай в Бразилии.

Авторы исследования отобрали лучшие видеоролики по пяти корейским поисковым запросам, связанным с уходом за кожей. После отбора 38 видеороликов были оценены на предмет дерматологических претензий и информации о безопасности с использованием Глобальной шкалы качества и модифицированного DISCERN, инструмента, используемого для оценки качества и надежности медицинской информации.

Согласно исследованию, из 38 проанализированных видеороликов только в одном упоминался риск раздражения, в двух говорилось о защите от солнца, и ни в одном не упоминался риск контактного дерматита и не рекомендовалась консультация дерматолога. Около 45% рекомендовали комбинировать несколько активных ингредиентов без рекомендаций по безопасности, а 32% обещали немедленные результаты. В целом, согласно результатам исследования, ни одно из видеороликов не было подготовлено дерматологами.

“Проблемы могут возникнуть, когда сложные, универсальные процедуры предполагают использование нескольких активных ингредиентов без учета индивидуального типа кожи, переносимости или риска раздражения. При регулярном уходе за кожей следует уделять первостепенное внимание здоровью кожи и барьерным функциям, а не просто пытаться воспроизвести вирусный эффект”, - говорит Пайсано.

Суть в том, что вы можете зайти слишком далеко. У Костиоли, которая публикует в социальных сетях информацию о своем опыте ухода за кожей, процедура «glass skin» поначалу прошла успешно, но вскоре у нее начались побочные реакции.

“Сначала моей коже это очень понравилось, потому что у меня сухая кожа, и моя кожа очень хорошо впитывает средства по уходу за кожей. Я получила множество комплиментов от людей в Интернете и офлайн о том, как великолепно выглядит моя кожа, - рассказала Костиоли. – Однако я довольно часто нарушала свой кожный барьер, потому что просто использовала слишком много средств”.

Для нее нарушение кожного барьера выглядело как небольшие красные шишки на лице, которые оставались в течение нескольких дней. Но если бы она продолжала интенсивные процедуры, шишки стали бы более агрессивными. “Я не могла продолжать в том же духе, поэтому мне пришлось сократить количество процедур по уходу за кожей”, - сказала она.

Эксперты сходятся во мнении, что проблема заключается в том, что социальные сети могут превратить простые методы ухода за кожей в модные и сложные процедуры, которые могут быть безопасны не для всех.

“Доказательство в самом деле очевидное: ни одно из этих видео не было создано дерматологами, поэтому не должно вызывать удивления то, что в нем содержатся упущения и дезинформация”, – отмечает доктор Мона Гохара, сертифицированный дерматолог. Она добавила, что многие тенденции в области ухода за кожей, а не только "стеклянная кожа", усилили голоса людей, не имеющих никакого медицинского образования.

По словам доктора Джейн Ю, сертифицированного дерматолога из Нью-Йорка, добиться кожи без пор невозможно, поскольку поры заложены в генетике и не реагируют на нанесение продуктов в несколько слоев.

“Когда пациенты пытаются достичь этой цели, они могут непреднамеренно нарушить свой кожный цикл, поскольку физиологические сигналы о отшелушивании теперь отсутствуют”, - говорит Ю.

Распространенные проблемы с кожей, которые она наблюдает у своих пациентов, использующих слишком много средств, включают контактный дерматит, розацеа и угревую сыпь.

"Стянутая, зудящая, болезненная, воспаленная, шелушащаяся или шелушащебелоцветущая кожа, покрасневшая или потемневшая кожа - все это признаки того, что у кого-то может быть поврежден кожный барьер", - добавляет Гохара. Чтобы помочь коже восстановиться, она рекомендует не использовать скрабы, отшелушивающие кислоты и ретиноиды, а вместо этого использовать мягкое очищающее средство без мыла с нейтральным рН и теплой водой. Она добавила, что могут помочь восстанавливающие барьерные свойства кремы, а также продолжать наносить солнцезащитный крем в течение дня.

“Приятно, когда пациенты разбираются в своей коже, но это не универсальный подход. Вы должны знать свой тип кожи и проконсультироваться с дерматологом, чтобы определить, подходят ли вам эти продукты”, - добавила Ю.

Хорошая новость заключается в том, что “вы можете