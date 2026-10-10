"Не могу встать": актрисе Наталье Бардо срочно вызвали скорую

38-летняя актриса Наталья Бардо рассказала, что уже второй день не может встать с постели и была вынуждена вызвать скорую помощь. По словам артистки, медики объяснили ее состояние истощением.

После отъезда бригады Бардо написала в соцсетях, что так и не поняла, что с ней происходит. Актриса пожаловалась на сильную слабость и рассказала, что практически постоянно спит.

"Уехала от нас скорая, ничего непонятно, сказали лежать. Лежу второй день, встать не могу, сказали — истощение. Что это за диагноз такой? Руки и ноги поднять не могу, сплю", — поделилась Наталья.

Она посетовала, что ей даже не поставили капельницу и не стали госпитализировать.

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