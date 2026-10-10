Новая модель популярных часов вызывает у россиян раздражение на коже

Жалобы на кожные реакции после использования новых моделей смарт-часов продолжают поступать от российских пользователей.

Владельцы устройств через несколько дней носки начали замечать на запястьях в области расположения сенсоров покраснения, высыпания и отметины, внешне напоминающие ожоги, сообщает телеграм-канал "SHOT". Пострадавшие связывают это с тем, что кожа под датчиками сильно потеет, что провоцирует аллергический ответ организма. Многие жалуются на практически нестерпимый зуд.

Стоимость устройств начинается от 55 тысяч рублей. Часть владельцев выдвигает предположение, что причина реакций кроется в обновлённой конструкции датчиков, установленных в гаджетах. Тем не менее, официального заключения о взаимосвязи между работой сенсоров и раздражением кожи пока не существует.

Ситуация осложняется тем, что вернуть или обменять приобретённые часы не представляется возможным, как и получить консультацию в службе поддержки производителя. Причиной тому служит отсутствие официальных поставок данных устройств на российский рынок.

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