Оценено наличие у людей «мозга ящерицы»: что такое тримания

У людей есть когнитивная особенность, связанная с числом три. Вспомним множество историй, в которых оно используется, – от "Трех поросят" и "Трех медведей" до "Трех мушкетеров". Общественная информация и политические кампании используют число 3 для повышения воздействия и простоты запоминания (“Остановитесь, посмотрите и послушайте”; “Сокращать, повторно использовать, перерабатывать”). А еще есть психологические или философские основы: Фрейд с его "оно", "эго" и "суперэго"; учение Платона о трех частях человеческой души; Святая Троица.

Что ж, пишет The Guardian, оказывается, нейробиология не застрахована от тримании. В 1959 году Пол Д. Маклин изложил новый взгляд на эволюцию и функционирование мозга, который он назвал “триединой” – моделью "три в одном". Это быстро стало одной из самых известных и устойчивых концепций в биологии человека. Его идея заключалась в том, что внутри нашего черепа расположены три различных отдела мозга, один над другим, и каждый из них борется за формирование наших чувств и мыслей.

Глубоко внутри, в центре, скрывается примитивный мозг ящерицы, доставшийся нам от общего с рептилиями предка. Здесь находятся древние области, отвечающие за выживание, помогающие нам охотиться и добывать пищу, а также стимулирующие наши сексуальные импульсы к размножению. Второй слой расположен вокруг первого, так называемого мозга млекопитающих. В нем находится лимбическая система, которая считается центром наших эмоций. Она позволяет млекопитающим играть, заботиться о своих детенышах и выхаживать их, а также общаться каким-то примитивным способом.

Третьим и последним слоем, покрывающим все это и делающим человека, в частности, на голову выше, является мозг “неомаммалий”: в высшей степени рациональная кора головного мозга. Было высказано предположение, что именно она обеспечивает нам превосходный интеллект, способность к языкам и рассуждению. По словам Маклина, это помогало держать в узде наши примитивные, как у ящерицы, импульсы и рудиментарные эмоциональные реакции.

Считалось, что поведение человека является результатом взаимодействия всех трех слоев триединого мозга. Вспыльчивость, импульсивные поступки и недальновидность были признаками того, что мозг ящерицы побеждает. Идея о том, что рептильные импульсы “прорываются наружу”, оказалась настолько популярной, что проникла в мир популярной психологии, бизнеса и самопомощи и оказалась удивительно живучей. Целая мини-индустрия книг, бесед и тренингов выросла вокруг идеи о том, что вы можете использовать возможности мозга неомаммалий для сдерживания основных, бесполезных или разрушительных эмоций.

Нейробиологи в настоящее время считают, что аналогия, лежащая в основе этого, – мозг, похожий на луковицу, состоящий из разных слоев, - вводит в заблуждение. Конечно, это легко понять, и в нем рассказывается захватывающая история. Но эволюция просто не закрепляет четко разделяемые умственные способности таким образом.

Маклин проводил вскрытия живых существ, пытаясь доказать свою теорию, но результаты и его интерпретации их с тех пор были в значительной степени дискредитированы. Например, в настоящее время принято считать, что многие рептилии на самом деле обладают лимбической системой “млекопитающих”, в то время как все млекопитающие проявляют “неомаммальные” черты, которые ранее считались уникальными для “высших” существ, таких как мы, пишет The Guardian. Наряду с этими анатомическими наблюдениями, есть и поведенческие данные, свидетельствующие о том, что многие “низшие” животные хорошо решают проблемы, реагируют и учатся с помощью эмоций, а также общаются сложными способами.

Лиза Фельдман Барретт, профессор психологии Северо-Восточного университета, активно развенчивает миф о мозге ящерицы. По ее мнению, мозг - это не поле битвы между древними инстинктами, необузданными эмоциями и изощренной логикой, а динамичная интегрированная система, цель которой - поддерживать нашу жизнь, прогнозируя наши потребности в энергии и составляя бюджет.

С точки зрения нейроанатомии и поведения, хотя в массовом сознании идея о том, что у всех нас мозг ящерицы, еще не утвердилась, она полностью дискредитирована. И все же, несмотря на растущее число свидетельств и успех более поздних разработок, триединый мозг продолжает существовать.

Итак, что же такого есть в модели Маклина, от чего мы никак не можем избавиться? Что ж, как мы видели, люди, похоже, действительно любят тройки. Но, возможно, дело не только в этом. Триединый мозг рассказывает нам трогательную историю о нашем месте в мире: о том, что мы действительно являемся вершиной эволюции, стоящей особняком от других биологических видов. Он подтверждает смелые идеи о нашем господстве над природой и рассказывает обнадеживающую историю о наших логических, упорядоченных, почти вычислительных способностях, заключает The Guardian. Конечно, мы – существа, рассказывающие истории, но эту историю нужно обновить - рассказать о том, как много у нас общего с другими животными и как упрощенные предположения о том, как работает наш разум, почти никогда не соответствуют действительности.