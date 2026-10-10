Пострадавшего из-за медведя мальчика привезли в Москву в тяжелом состоянии

Пострадавшего из-за нападения медведя 15-летнего подростка доставили из Алтайского края в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает ТАСС.

Нападение произошло 8 октября на пасеке в Солтонском районе. Подросток выжил благодаря взрыву аккумулятора смартфона: батарея повредилась, когда медведь прокусил телефон. Животное испугалось и отпустило подростка.

Первую помощь пострадавшему оказали в больницах Алтайского края. Затем бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России эвакуировала его из Барнаула в столицу бортом санитарной авиации.

У подростка диагностировали множественные укушенные раны обеих рук и туловища, ожоги передней брюшной стенки и черепно-мозговую травму. После поступления в РДКБ врачи провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию, и привлекли профильных специалистов.

Сейчас мальчик находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анны Пыталь, его состояние остается тяжелым, но стабильным.