Предсказаны рекордные температурные значения в Крыму

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что после крайне неустойчивой погоды и дождей черноморское побережье РФ ждет существенное потепление. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил синоптик, в южных регионах РФ в выходные показатели температуры вырастут в субботу и воскресенье до 23-28 градусов по Цельсию. Он указал, что в понедельник показатели температуры достигнут 25-30 градусов.

По мнению Тишковца, могут состояться температурные рекорды. Он обратил внимание на то, что в Краснодаре в понедельник до 28 градусов тепла, а это рекорд, который держится с 1994 года, а в Ростове-на-Дону, в свою очередь, до 24 градусов в понедельник. Эксперт напомнил, что там рекорд для 12 октября составляет 24,2 градуса, он установлен в 1997 году.

Самое же интересное, по словам специалиста, происходит в Крыму, где имеет место «ренессанс бархатного сезона». Тишковец подчеркнул, что такого тепла, как ожидает крымчан в воскресенье, не было 122 года. Спикер добавил, что показатели температуры воздуха в Симферополе, в частности, достигнут отметки в 28 градусов, а рекорд 1904 года там составляет 28,9 градуса, то есть даже если рекорда не будет, то он пройдет по касательной, очень близко.