Раскрыты секреты жизни Александра Македонского до приход к власти

Новые археологические находки в Греции выявили остатки обширного царского комплекса, где учились и тренировались молодые македонцы, что дает новые сведения о школе, связанной с одним из самых легендарных правителей в истории.

О последних находках было объявлено греческим министерством культуры, сообщает Fox News. Раскопки ведутся в Миезе, древнем македонском городе на севере Греции, где археологи обнаружили обширный комплекс, известный как Царский гимнасий.

Долгое время считалось, основываясь на древних источниках, что там Аристотель обучал молодого Александра Македонского.

Это место было построено во времена правления Филиппа II, отца Александра Македонского, в четвертом веке до нашей эры.

Археологи начали раскопки на этом месте в 2024 году, постепенно обнаруживая свидетельства существования обширного комплекса, где учились, тренировались и обедали молодые македонцы.

В этом году раскопки были сосредоточены на восточной стороне комплекса, включая палестру и “Дидаскалейон”, или учебную зону, где археологи обнаружили лекционные залы с каменными скамьями.

По данным Министерства культуры Греции, одним из самых значительных открытий стал комплекс из трех частей в Дидаскалейоне, или учебной зоне.

Помещение включает в себя центральную прихожую и два банкетных зала с сохранившимися мозаичными полами и приподнятыми платформами, на которых когда-то стояли обеденные диваны.

Хотя здания были разрушены римлянами после второй битвы при Пидне в 148 году до н.э., официальные лица отметили, что “сохранились значительные архитектурные памятники”.

Эти руины теперь дают исследователям более четкое представление о том, как могло выглядеть образование для молодых македонских элит.

Александра Ф. Моррис, преподаватель древней истории в Королевском университете Белфаста, рассказала Fox News Digital, что древние тексты связывают Александра Македонского и Аристотеля с Миезой, а археологические находки подтверждают эти сведения.

“В древнем тексте мы находим таких авторов, как Плутарх, в основном просто строчку, в которой говорится, что Аристотель учил Александра в Миезе, - сказала Моррис в интервью Fox News Digital. – Но теперь у нас есть реальное здание, в котором можно изложить эту историю, и это действительно захватывающе”.

По словам историка, свидетельства делают идентификацию все более убедительной, хотя она и предупредила, что исследователи пока не могут с уверенностью сказать, что Аристотель обучал Александра в этом конкретном комплексе.

“Здесь нет надписи, которая бы прямо указывала на это место, - отмечает Моррис. – Я думаю, что идентификация, которую мы имеем на данный момент, является веским аргументом, но это все еще только аргумент в пользу того, что Аристотель потенциально обучал Александра здесь. Но, похоже, аргументы становятся все более весомыми”.

Моррис также подчеркивает, что обучение в старинном спортивном зале сильно отличалось от обычного школьного дня сегодня.

“Туда ходили, чтобы заниматься физическими упражнениями в течение дня, - рассказала Моррис. – Таким образом, там соревновались в спортивных играх, таких как панкратион, который был формой борьбы. Затем можно было пойти и послушать лекции”. Ученики также обедали и выпивали вместе, что давало молодым македонским элитам возможность наладить отношения со своими сверстниками.

“Туда ходили, чтобы учиться, но также учились строить лояльные отношения с другими представителями элиты, которые были там, - добавила историк. – Таким образом, налаживались связи, и это помогло Александру, когда он стал царем”.