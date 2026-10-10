Россиянам дали простой совет, как помочь детям не болеть осенью

Россиянам сообщили о важности завтрака детей перед школой для борьбы с болезнями

Эксперт Дарья Русакова в беседе с URA.RU рассказала, что делать, чтобы дети были здоровыми и не пропускали уроки в осенний период.

По словам эксперта, с началом учебного года дети действительно начинают чаще болеть, но причина кроется не только в авитаминозе, поскольку рост заболеваемости связан и с распорядком дня. Она обратила внимание на то, что увеличиваются нагрузки на организм, времени на сон остается меньше, а на прогулки иногда его не хватает совсем, и эти причины провоцируют ослабление иммунитета и снижают способность сопротивляться осенним вирусам.

Как заметила Русакова, для того, чтобы ребенок стал меньше болеть, нужно проверить, правильно ли его кормят. Она подчеркнула, что сбалансированное питание поможет школьнику гораздо лучше стандартных витаминных комплексов.

Спикер сообщила, что для хорошего иммунитета важно питание не менее 4-5 раз в день. Самым главным аспектом она назвала качественную белковую составляющую — мясо, яйца и молочные продукты. Недостаток витаминов в организме восполнит регулярное употребление овощей и фруктов, уточнила эксперт.

«И кормите детей перед школой! Полноценный завтрак для школьника обязателен, это залог здорового организма», — предупредила специалист.