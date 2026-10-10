Синоптик предсказал мокрый снег в Сибири в эти выходные

В Новосибирске ночью возможен мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду

В Новосибирске 10 октября ночью ожидается плюс 3–5 градусов, днем — плюс 4–6. Об этом «МК» сообщил синоптик Алексей Сафонов.

По его словам, будет облачно с прояснениями, ночью и днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, ночью 6–11, днем до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба. К 11 октября оно возрастет до 755.

В Новосибирской области 10 октября ночью ожидается от 0 до плюс 5, днем — плюс 4–9. Ночью пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет западный с порывами до 14 метров в секунду.

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