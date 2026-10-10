Синоптик рассказал, кому ждать плохой погоды на выходных

В Мурманской и Калининградской областях ожидается мокрый снег и дождь 10 октября

На 10 октября объявлены предупреждения о непогоде в ряде регионов России. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

В Калининградской области ожидается дождь, ветер 17-22 метра в секунду, на побережье — до 27. В Мурманской области пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно отложение на проводах и деревьях, ветер на побережье до 23 метров в секунду.

В Карелии ночью 10 октября прогнозируются сильные осадки — дождь и мокрый снег.

В Чукотском автономном округе ожидается снег с дождем. На побережье будет ветер до 23 метров в секунду.

В Москве 10 октября ожидается до плюс 13 градусов с небольшим дождем и порывами до 17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге — до плюс 10, пройдут дожди. В Новосибирске и области — до плюс 6, местами небольшие дожди и мокрый снег.

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