СК РФ расследует атаки ВСУ на два региона России

СК РФ расследует атаки ВСУ на Донецк и Белгородскую область

Противник продолжает наносить удары по регионам России. На днях боевики атаковали Белгородскую область. В результате пострадали трое мирных жителей.

Еще один удар был нанесен по Донецку. Пострадал человек. По данному факту Следственный комитет России организовал расследование.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Также устанавливаются личности причастных к совершению преступления. После этого их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее наше издание сообщало, что в РФ возбудили уголовное дело в отношении украинского боевика. Его подозревают в убийстве гражданского лица в Донецкой Народной республике.

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