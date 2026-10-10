Скроллингу соцсетей до 4 утра дали объяснение

Россиянам сообщили, что скроллинг соцсетей до утра может говорить о тревожности

Эксперт Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru рассказала, чем может быть обусловлен ночной скроллинг социальных сетей даже в тех случаях, когда человек смертельно устал.

По словам собеседницы издания, в ее практике вечный скроллинг преимущественно представляет собой избегание реальных проблем и вытеснение каких-либо состояний.

Лысакова привела пример, что одна из ее клиенток с подобной проблемой говорила, что ей лучше слушать музыку, смотреть сериалы, скроллить ленту, нежели слушать свои мысли, и так она пыталась избавиться от тревожности.

«Но мы понимаем: чем больше мы погружаемся в этот скроллинг вместо того, чтобы спать, тем выше вероятность невроза», — подчеркнула эксперт.

Спикер предупредила, что стоит насторожиться, когда телефон начинает влиять на повседневную жизнь, в результате чего человек регулярно спит меньше шести часов, сбивает режим и весь день чувствует усталость, и проблема становится заметной для близких. В такой ситуации Лысакова рекомендует принимать меры и при необходимости обращаться за помощью к специалисту.