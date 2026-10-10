Ученых поразило обнаружение новой пригодной для жизни экзопланеты

Новая экзопланета обнаружена в обитаемой зоне звезды, которая намного больше и горячее нашего Солнца. Астрономы совершили серьезный прорыв в поисках новых миров, обнаружив гигантскую пригодную для жизни планету вблизи самой горячей из когда-либо открытых звезд.

Исследователи подробно описали свою светящуюся находку в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Рассматриваемая звезда, получившая название HD 156295, на своей поверхности заметно горячее Солнца, сообщает Science Alert.

Расположенный всего в 140 световых годах от Земли, голубовато-белый объект также в два раза больше и в девять раз ярче, что делает его видимым невооруженным глазом, пишет New York Post.

Несмотря на жаркие температуры, в обитаемой зоне звезды находится потенциальная планета, получившая название HD 156295 b, условия на которой теоретически могут позволить существование воды. “Если это подтвердится, HD 156295 станет самой горячей звездой, на которой может находиться планета, пригодная для жизни”, - написали исследователи о планете.

Если этот параллельный мир реален, маловероятно, что он будет благоприятен для жизни, подчеркивает, впрочем, New York Post. Согласно предположениям, этот газовый гигант, далекий от земного аналога, в шесть раз больше Юпитера, а его расстояние от родной звезды примерно в 4 раза превышает расстояние между Землей и Солнцем. Планета также совершает оборот вокруг своей центральной звезды каждые 2200 дней, а это означает, что теоретически у ее обитателей день рождения будет отмечаться только раз в шесть лет.

Чтобы найти эту потенциальную экзопланету — мир, расположенный за пределами нашей Солнечной системы, — команде ученых пришлось провести серьезный поиск среди звезд. Сообщается, что они изучили более 16 500 таких звезд Дельта—Скути — звездного тела, яркость которого пульсирует подобно космическому метроному - с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey (TESS), который помогает сканировать космос в поисках этих межгалактических объектов.

Используя этот новый метод, исследователям удалось сузить область поиска до девяти звездных систем, включая ту, в которой находится HD 156295 b. Затем они применили метод обнаружения, называемый синхронизацией пульсаций, который измеряет изменения в продолжительности времени, необходимого для того, чтобы свет звезды достиг нас, подобно межзвездному стетоскопу.

К счастью, у HD 156295 было, так сказать, устойчивое сердцебиение, что позволило ученым точно определить отклонения в его небесном ритме, которые, возможно, были вызваны гравитационным притяжением другого тела, например планеты.

К сожалению, этот так называемый аналог Земли остается чисто теоретической находкой, констатирует New York Post. Исследователи оценили вероятность существования HD 156295 b чуть более чем в 50%, что сродни подбрасыванию монеты, сообщает NOVA.

Тем не менее, это открытие было бы значительным, поскольку лишь малая часть из 6300 известных экзопланет вращается вокруг сверхсветящихся и горячих звезд класса А, таких как HD 15629.