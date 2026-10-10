Учёные нашли удивительную деревню: женщины живут там исключительно долго

Спустя двадцать лет после открытия первой «Голубой зоны» на Сардинии исследователи нашли ещё одно подобное место — Болотану, где муниципальные записи и книги крещений ведутся столетиями, позволяя независимо подтверждать возраст каждого долгожителя. «Мы считаем, что это самая долгоживущая женская популяция в мире или близка к этому», — поясняет эпидемиолог Джей Ольшански.

В горной деревне в самом сердце Сардинии (Италия) зафиксировано кое-что интересное. На том же острове примерно 20 лет назад учёные выявили первую в мире так называемую «Голубую зону» — географический кластер на Сардинии, где люди демонстрировали «экстремальное долголетие». Теперь, в небольшом городке Болотана, расположенном примерно в 110 километрах к западу от первоначальной Голубой зоны, исследователи обнаружили ещё одно подобное место исключительной долговечности. В новом исследовании учёные обнаружили доказательства того, что женщины, особенно в Болотане, как правило, живут чрезвычайно долго.

Согласно анализу, в котором использовались демографические данные за 2021-2025 годы, средняя продолжительность жизни 70-летней женщины в Болотане составляет 20,85 лет, по сравнению с 18,61 годами в провинции Нуоро, в которой расположена Болотана, 18,4 годами на Сардинии в целом и 18,06 годами по всей Италии.

Однако ещё более поразительно, что предполагаемая вероятность того, что 70-летняя женщина в Болотане доживёт до 100 лет, составляет 13,83 процента, по сравнению с гораздо более низкими шансами в других местах: 4,33 процента в провинции Нуоро, 4,43 процента на Сардинии и 3,54 процента в Италии в целом. Общая продолжительность жизни женщин Болотаны составляет 70 лет, а показатели дожития до 100 лет оценивают их шансы на долголетие как исключительно высокие во всём мире, уступая только Гонконгу.

«Мы считаем, что это самая долгоживущая женская популяция в мире или близка к этому, — заявляет эпидемиолог Джей Ольшански. — Если мы сможем определить характеристики, стоящие за этим долголетием, и помочь людям перенять их, то остальной мир сможет извлечь выгоду из понимания ценностей, исповедуемых этими сообществами».

Напротив, мужчины в Болотане, хотя и живут долго, не демонстрируют такого экстремального долголетия. Исследователи утверждают, что 70-летний мужчина в Болотане имеет «немного более высокую» продолжительность жизни — 16,02 года по сравнению со средним показателем по Италии в 15,48 года, тем не менее их шансы дожить от 70 до 100 лет заметно выше, чем у их соотечественников. По оценкам, составляют 4,92 процента, что более чем в три раза превышает средний показатель по стране в 1,41 процента.

«Что делает Болотану необыкновенной, так это то, что она обладает невероятными историческими данными, которые позволяют нам точно определить возраст при рождении и смерти, — рассказывает Ольшанский. — Муниципальные записи и записи о крещении датируются столетиями и позволяют нам независимо определять возраст. Мы можем подтвердить каждого человека, чей рейтинг превысил 100. Здесь нет никакой двусмысленности».

Что касается того, что даёт женщинам Болотаны такую долгую жизнь, то это остаётся неизвестным. Ольшанский отмечает, что итальянцы тут живут в условиях крутого холмистого ландшафта, где большая часть продуктов питания выращивается на месте, а социальная изоляция встречается редко.

«Это сплочённое сообщество, где люди заботятся друг о друге, — заключает Ольшански. — Передвижение в основном осуществляется пешком, а не за рулём».