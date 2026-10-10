Украинский волонтер призвал киевлян готовиться к худшему

Украинский волонтер Тарас Чмут сообщил, что предстоящий зимний период окажется тяжелее предыдущего. Об этом информирует Telegram-канал "Страна UA". По его мнению, киевлянам и жителям других городов необходимо подготовиться к наихудшему варианту развития событий.

Чмут посоветовал рассмотреть смену места жительства: перебраться за город, арендовать квартиру в пригороде или пожить у родителей. Причиной он назвал возможные перебои с основными удобствами.

Волонтер уточнил, что если водоснабжение, отопление и электричество отсутствуют не неделю, а, к примеру, два месяца, это превращается в сложную задачу и серьезную проблему.

Ранее в Киеве уже фиксировались перебои с электричеством и интернетом. Жители и предприниматели использовали бензиновые генераторы, а «Укрэнерго» вводила графики почасовых отключений. После ударов по мостам через Днепр в городе возникал транспортный коллапс: власти перекрывали Южный мост и ограничивали движение по ряду переправ. Позже мосты открыли, но ограничения решили вводить только при воздушной тревоге. Жители стали массово уезжать, выросло число свободных квартир для аренды.

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