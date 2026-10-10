Ушел из жизни актер Владимир Баранов

Советский и российский актер театра и кино, мастер дубляжа Владимир Баранов умер в субботу, 10 октября. О смерти артиста сообщили в Рязанском театре юного зрителя, где он работал с 2013 года. Причину смерти не раскрыли.

Владимир Баранов окончил Ярославское театральное училище, после чего работал в местном театре драмы. Позже он присоединился к Ленинградскому ТЮЗу имени Брянцева, где служил с 1979 по 1996 год, а затем выступал на сцене Молодежного театра на Фонтанке и экспериментального театра под руководством А. А. Праудина.

Фильмография артиста насчитывает 88 работ. Он снимался в картинах "Гений", "Торпедоносцы", "Прорыв" и "Восемь дней надежды", а также в сериалах "Бандитский Петербург", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей".

Баранов также работал над озвучиванием мультфильмов: его голосом говорил Винни-Пух в картинах "Винни и Слонотоп" и "Великое путешествие Пуха: В поисках Кристофера Робина". В 2008 году он озвучил Стэнли в мультфильме "Сезон охоты — 2". Коллеги из Рязанского ТЮЗа простились с артистом, выразив сожаление, что не успели поблагодарить его за всё при жизни.

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