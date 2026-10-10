В Германии поезда с ИИ ездят по рельсам времён кайзера Вильгельма II

Bloomberg пишет: в Германии передовые составы, включая оснащённые искусственным интеллектом, вынуждены ходить по рельсовой сети, которую местами не обновляли свыше 100 лет. Единых стандартов нет, а переход на цифру буксует, из-за чего обновление затягивается.

До недавнего времени на ряде участков, например в направлении австрийской границы, безопасность движения обеспечивали посты сигнализации, смонтированные в 1899 году — при последнем кайзере Германской империи Вильгельме II. В таких помещениях операторы всё ещё могли управлять движением с помощью рычагов и рукояток, которые проводами связывали с переключателями. В конце прошлого года в баварском Мюльдорфе-ам-Инне 126-летнюю систему заменили электронной. Однако по стране проблема сохраняется: почти 1/5 стрелок на государственной железной дороге по-прежнему механическая.

При этом многие поезда в ФРГ действительно передовые. Гендиректор Siemens Mobility GmbH Михаэль Петер говорит, что у флагманского экспресса ICE около 1000 датчиков, которые ежедневно генерируют порядка 1 млрд точек данных.

Но внедрить общие цифровые стандарты мешает разнородность сети: в ней насчитывается около 100 типов систем блокировки. Это усложняет обслуживание и не даёт проводить модернизацию быстрее.

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