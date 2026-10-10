В ООН высказались резко против трансляции смертной казни в США

Пентагон намерен показать в прямом эфире, как будет приведён в исполнение смертный приговор Нидалу Малику Хасану. Он раньше служил военным психиатром и был признан виновным в гибели 13 человек. Расстрел назначен на 3 декабря 2026 года. The Guardian пишет, что этот замысел вызвал волну возмущения.

Критика прозвучала в ООН, среди политиков, священнослужителей и правозащитников. Противники считают, что демонстрация смерти нарушает международные правила и превращает исполнение приговора в жестокое зрелище.

Решение одобрил Дональд Трамп по совету главы Минобороны Пита Хегсета. Хегсет объяснил: трансляция нужна, чтобы общество увидело неотвратимость наказания за особо тяжкие преступления. На вопрос о последних пожеланиях осуждённого он ответил, что его это не волнует.

В ноябре 2009 года Хасан устроил стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе. Погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. При задержании его ранили, он частично парализован и передвигается на инвалидной коляске. В 2013 году военный суд приговорил его к смерти. Если приговор исполнят, в вооружённых силах США не расстреливали с 1945-го.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предупредило, что открытая трансляция станет публичной казнью и нарушит действующий запрет на пытки, который не допускает исключений. Хиллари Клинтон назвала инициативу варварской, а конгрессвумен Ясмин Ансари сравнила её с практиками авторитарных режимов Ирана и Афганистана. К инициативе негативно отнеслись и республиканцы, и демократы. Сенатор-республиканец Том Тиллис поддерживает смертный приговор, но публичный показ считает отвратительным. Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал помнить о тяжести преступления, однако смотреть трансляцию не собирается. Американские католические епископы призвали власти вернуться к этому вопросу.

Уже почти 9 десятилетий в Соединённых Штатах казни проводят закрыто, не пуская сторонних зрителей. Среди последних случаев, которые широко признают публичной казнью, — повешение Рейни Бетеа в Кентукки в 1936-м; тогда за ним следили тысячи людей. Юджин Фиделл, знаток военного права из Йеля, допускает, что защита Хасана подаст иск против показа. В таком случае дату приведения приговора в исполнение могут перенести.

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