В пылу ссоры береги тарелку: как партнеры портят друг другу еду ради мести

Долгие годы мы думали, что путь в сердце мужчины лежит через желудок, а оказалось, что частенько все наоборот. Все, что бы ему ни дали, ваш партнер покорно съест в двух случаях: если он без памяти влюблен или если чувствуется себя виноватым. Причем так называемая половая разница сегодня из этой формулы ушла, так как домашнюю готовку нередко берут на себя мужчины.

Если верить психологам, блюдо, условно обозначаемое фразой из любимого фильма «Ну и гадость же эта ваша заливная рыба!», нередко предлагается половине в качестве сублимации обиды.

— В этих случаях выражение «Месть – это блюдо, которое подают холодным», теряет свое фигуральное значение, превращаясь в реальность, - отмечает психолог Юлия Кулагина. – Если партнер им насолил, женщины, не желающие идти на открытый конфликт, предпочитают отплатить ему в прямом смысле – пересолив, скажем, суп. Это явление настолько не новое, что отражен еще в народных присказках вроде «плюнуть в суп соседу». Но в паре это осложняется тем, что любящий партнер или чувствующий свою вину способен из рук любимого, не морщась, съесть даже несъедобное. Пищевую месть практикуют и мужчины. Но если для женщин это способ уйти от прямого конфликта, то для мужчин чаще наоборот – вызвать на него свою благоверную.

Статистика, правда, пока существует лишь по дамам. В рамках исследования, заказанного сетью супермаркетов с сервисом доставки домашней еды, выяснилось, что половина россиянок хотя бы однажды рассматривала еду как способ выпустить пар от обиды на партнёра. 46% респонденток признались, что портили пищу, приготовленную для партнёра, после какого-либо его неблаговидного поступка или грубости: 34% из них поступали так всего пару раз, а 12% делают это регулярно. В качестве повода для порчи собственной же стряпни опрошенные назвали:

Обидные слова во время ссоры — 50%

Забытые важные для отношений даты – годовщины знакомства, свадьбы или день рождения тещи - 44%

Возвращение домой позже обещанного — 31%

По принципу «плюнуть в суп», то есть безвозвратно испортить приготовленное блюдо, действовали, если верить им самим, всего 25%. Прочие все же жалеют свой труд и просто «добавляют перца» - во всех смыслах: кладут ингредиент, не подходящий конкретно их партнеру. Не любящему острого – насыпать перца, кислого – щедро плеснуть лимонной кислоты и т.д.

— Для меня подпорченное блюдо – еще и способ прояснить обстановку, не задавая вопросов, неизменно приводящих к конфликту, - признается 36-летняя жительница Подмосковья Алена. – Муж давно обещал мне начать ремонт в квартире, но все отговаривается тем, что еще не накопил нужной суммы. А стоит мне ему напомнить, как он сразу раздражается. Он не выносит слишком соленого, и, когда мне хочется без слов напомнить ему про ремонт, я просто от души кладу соли. Если он кривится, но молча ест, понимаю, что пока ему нечего сказать. Но, как только он будет готов начать ремонт, сразу же вспомнит, кто в доме хозяин, и возмутится пересоленностью. А пока виноват, молча хавает все, что дали.

— То есть он все понимает?!

— Ну а что, не дурак же. Просто знает, что, если начнет возмущаться вкусом блюда, я немедленно припомню ему и ремонт, и другие несдержанные обещания. А пока ему нечего ответить, легче молча сожрать. Тем более кушать-то ему охота, а кто, кроме меня, ему даже такое приготовит?!

Если верить данным исследования, пока партнер ест испорченное блюдо, 44% его приготовивших волнуются, что он выйдет из себя, 19% испытывают легкую вину, а 12% получают тайное удовлетворение.

Если же мужчина замечает, что блюдо было испорчено специально, 37% россиянок ожидают, что он отшутится, 25% - что поймет, в чем причина, и извинится, а 19% надеются, что партнёр прикинется, что ничего не заметил, но оргвыводы сделает.

По наблюдениям психологов, «мстителем у плиты» все чаще оказывается и сильный пол.

— Когда мы только съехались с моим молодым человеком, он пытался мне пенять, что я должна готовить домашнюю еду, а то покупная вредна, - делится 28-летняя москвичка Софья. – Но я с работы выхожу только в 7 вечера, к 9 добираюсь до дома, уже никакая. Да и не из тех я хозяюшек от бога, которые раз-раз и готово. Пару раз пыталась готовить в таком уставшем состоянии, но выходило так отвратительно, что Стас сам мне сказал, что лучше не надо. Но, видимо, задумал меня проучить личным примером. Обычно мы по субботам по театрам-выставкам или в кино и гулять. А тут он меня отправил с подружками, а сам дома остался под каким-то предлогом. Возвращаюсь вечером, а он кашеварит: вот, говорит, на неделю наготовил. И давай меня этим угощать. Я попробовала – гадость редкостная! Но догадалась, что это мне урок, и решила его перехитрить.

— Как тут еще перехитришь?!

— Ну, он же явно рассчитывал, что я начну кривиться и возмущаться, что несъедобно, чтобы поднять свою любимую тему о пользе домашней стряпни и кто должен тратить на нее свое время. А я знай себе ем, да еще нахваливаю. И так продолжалось всю неделю, он же впрок наготовил. В итоге в пятницу он сам не выдержал: спросил, не кажется ли мне его стряпня неумелой? А я ему: знаешь, даже если бы еда была невкусной, для меня она все равно вкусная, потому что ты потратил на нее свои силы и законный выходной. На это ему нечего было возразить, и разбор полетов отменился. После этого мы пришли к консенсусу: в выходные по желанию готовим вместе какое-нибудь блюдо, которое оба любим. А по будням заказываем доставку домашней еды из кафе, которое обоих устраивает.

— Среди женщин больше тех, кому легче намекнуть пересоленной или переперченной едой, чем поговорить начистоту, - констатирует психолог Светлана Деркач. – А вот мужчины, которые сегодня в целом чаще стали брать на себя домашнюю готовку, напротив, вызывающим вкусом могут пытаться вызвать свою половину на наболевший разговор.

Метод пищевой мести, судя по результатам опроса, во многом инспирирован массовой культурой и окружением. 37% россиянок рассказали, что идея выражать обиду через еду пришла после просмотра сериалов или фильмов. Ещё 25% попробовали это по собственной инициативе, а 19% переняли идею у подруг. 29% жен и подруг предпочитают портить любимому завтрак, 3