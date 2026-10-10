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Общество 1637

В Раде заявили о скорой мобилизации женщин на Украине

Безуглая назвала мобилизацию женщин на Украине вопросом времени

Безуглая назвала мобилизацию женщин на Украине вопросом времени

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая уверена, что постановка украинок на воинский учёт и их привлечение в ВСУ, включая тыловые позиции, неизбежны. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Апостроф.TV».

По мнению Безуглой, украинская армия не должна состоять только из мужчин. Она также высказалась за минимальное бронирование и отметила, что Киеву в перспективе придётся задействовать женщин как минимум в тылу.

Парламентарий напомнила, что поддерживает такую идею, но сомневается, что сейчас к этому получится перейти. У неё был соответствующий закон, который позже переделали из-за хайпа, а новый приняли по реестру, чтобы в «Резерв+» числились и женщины, и мужчины. Безуглая считает, что это тоже произойдёт со временем.

В августе руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что мобилизации женщин в стране нет и она не готовится. В том же месяце бывший министр обороны Украины Алексей Резников говорил о необходимости для Верховной рады принять закон о принудительной мобилизации женщин в ВСУ.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров сказал, что не сомневается: мобилизацию женщин на Украине могут провести.

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