В Раде заявили о скорой мобилизации женщин на Украине

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая уверена, что постановка украинок на воинский учёт и их привлечение в ВСУ, включая тыловые позиции, неизбежны. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Апостроф.TV».

По мнению Безуглой, украинская армия не должна состоять только из мужчин. Она также высказалась за минимальное бронирование и отметила, что Киеву в перспективе придётся задействовать женщин как минимум в тылу.

Парламентарий напомнила, что поддерживает такую идею, но сомневается, что сейчас к этому получится перейти. У неё был соответствующий закон, который позже переделали из-за хайпа, а новый приняли по реестру, чтобы в «Резерв+» числились и женщины, и мужчины. Безуглая считает, что это тоже произойдёт со временем.

В августе руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что мобилизации женщин в стране нет и она не готовится. В том же месяце бывший министр обороны Украины Алексей Резников говорил о необходимости для Верховной рады принять закон о принудительной мобилизации женщин в ВСУ.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров сказал, что не сомневается: мобилизацию женщин на Украине могут провести.

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