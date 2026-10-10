В России зафиксировано значительное снижение числа звонков от телефонных мошенников

За первые девять месяцев 2026 года количество телефонных звонков от мошенников, поступающих на номера российских граждан, существенно сократилось. Данную информацию приводит издание «Известия», опираясь на статистику ведущих компаний сотовой связи.

Как отмечает издание, представители операторов объясняют данную тенденцию вступлением в силу новых законодательных актов, а также улучшением защитных механизмов, работающих на базе искусственного интеллекта. Подчеркивается, что в период с 2025 по 2026 год государственные органы внедрили специализированные антифрод-платформы и сделали более строгим контроль над оборотом SIM-карт.

Вместе с тем эксперты, на которых ссылается публикация, полагают, что подобная динамика обусловлена сменой тактики преступников: они отказываются от голосовых звонков в пользу иных форм киберпреступности. В частности, стремительное развитие получило направление по разработке вредоносного программного обеспечения. Согласно сведениям Министерства внутренних дел, в августе 2026 года с помощью подобных программ было совершено 3 126 правонарушений, что почти в девять раз превышает показатели того же месяца 2025 года.

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