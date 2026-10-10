В российском городе частично перекрыли движение после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону полностью остановили движение по Западному мосту. Также закрыт въезд в город со стороны Темерницкого моста — в створе проспекта Сиверса. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в «Максе».

По его данным, выезд из города при этом сохраняется. Движение также перекрыто на улице Луговой возле дома № 44. Транспорт направляют на Ворошиловский мост.

Сейчас попасть в Ростов по мостам можно только через Ворошиловский. Альтернативный путь — Аксайский мост. Глава города уточнил, что перекрытие ввели по итогам внеочередного заседания.

Напомним, в Ростовской области полностью восстановили движение поездов по железнодорожному мосту, поврежденному в результате ночной атаки украинских беспилотников 10 октября. Тогда силы ПВО уничтожили более 50 дронов, в Ростове-на-Дону пострадали многоквартирные дома и мост, а в Батайске горела многоэтажка. За медицинской помощью обратились шесть человек, четверо госпитализированы.