В Ростовской области восстановили движение поездов по мосту

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что движение поездов по железнодорожному мосту, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс».

В ночь на 10 октября Ростовская область подверглась воздушной атаке: силы ПВО уничтожили более 50 украинских дронов, в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост, в Батайске горела многоэтажка. За медицинской помощью обратились шесть человек, четверо госпитализированы, двое из них в состоянии средней тяжести, одному оказывают экстренную помощь.