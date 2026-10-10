Землетрясение в Кузбассе: что в регионе

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано 10 октября в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 03:47 мск в районе поселка Краснобродский.

Губернатор сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Все системы инфраструктуры функционируют в нормальном режиме. Нарушений в работе предприятий не зарегистрировано.

Глава Прокопьевского округа Наталья Шабалина сообщила, что проводится обследование жилого фонда. Министр угольной промышленности региона доложил, что угольные предприятия работают в штатном режиме.

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