Жителям Москвы и области рассказали о погоде на предстоящей неделе

Москву ждёт потепление до +17 в понедельник, затем похолодание к пятнице

В субботу в Москве ожидается облачная погода, однако вероятность осадков снизится, а днём температура не превысит +12 градусов.

Как сообщил "МК" метеоролог Алексей Сафонов, в воскресенье через столичный регион пройдёт фронтальный раздел, который ближе к середине дня сменится тёплым сектором, и воздух прогреется уже до +15 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник станет ещё теплее.

По словам эксперта, влияние тёплого сектора усилится и в понедельник: днём температура поднимется до +17 градусов, а ночью составит +9…+11.

"Такие ночные значения соответствуют концу лета, а сам процесс очень напоминает бабье лето. Понедельник станет самым тёплым днём недели, после чего с дождями температура начнёт понижаться", - пояснил метеоролог.

В ночь с понедельника на вторник в Москве ожидается около +9 градусов, по области — от +7 до +9. Днём воздух не прогреется выше +13 градусов. Начиная со второй половины дня вторника осадки прекратятся по всей Московской области и в Москве, и именно с этого момента начнётся похолодание, которое будет сопровождаться переменной облачностью и более частым появлением солнца.

Далее погода вновь изменится. В среду, четверг и пятницу сохранится тенденция на понижение: если в среду в столице температура будет около +14, то к пятнице опустится до +11…+12 градусов. Ночные температуры также пойдут вниз: в ночь на среду ожидается +7…+9, в ночь на четверг +6…+8, а в ночь на пятницу +5…+7 градусов.

Таким образом, как подытожил Сафонов, москвичей ждёт кратковременное потепление в начале недели, которое сменится прохладной и преимущественно сухой погодой к выходным.

Читайте также: Мошенники применяют новый способ обмана россиян

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX