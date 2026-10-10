Звезда "Папиных дочек" Корниенко рассказала о парнях и учебе

Юная звезда фильмов и сериалов "Папины дочки. Новые", "Лед-2", "Тётя Марта" Вита Корниенко появилась на презентации телеканала и пообщалась с "МК". Корниенко рассказала, чем она занимается в жизни помимо съемок в кино.

Как выяснилось, во-первых, десятиклассница Вита, которой уже 16 лет, отличница: все сдаёт на пятерки, а уроки делает на съемочной площадке в перерывах между съёмками. Во-вторых, когда свободное время появляется, тратит его не на свидания с парнями, а на занятия... шахматами. Этим видом спорта она увлекается уже много лет.

"С детства занимаюсь шахматами сама, просто очень люблю играть. Дома сажусь и играю много партий, решаю разные шахматные задачи. Обучаюсь сама: читаю книги и в Интернете беру информацию. Разряда шахматного у меня пока нет, но посмотрим, как пойдёт", - рассказала Корниенко.

Кстати, о парнях девушка тоже вскользь упомянула. Она поведала, что у неё есть мальчики друзья, но цветами пока не заваливают и под дверьми не караулят. “Наверное, они просто не знают, где вы живёте?” - уточнил “МК”. Актриса с такой версией согласилась.