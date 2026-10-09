Будет ли переход на зимнее время в 2026 году и нужно ли переводить часы в России

​Сезонного перехода на зимнее время в России нет уже более десяти лет, но вопрос, нужно ли переводить часы осенью, возникает регулярно. Последний раз стрелки переводили 26 октября 2014 года, и с тех пор время по закону «Об исчислении времени» не меняется. При этом 25 октября на зимнее время перейдут страны Евросоюза и Великобритания — из-за этого разница между Москвой и европейскими столицами вырастет на час, а некоторые смартфоны могут сами сдвинуть время. Откуда берется миф о переводе часов, будут ли их переводить в будущем и на что влияет зимнее и летнее время — в материале mk.ru.

Переводят ли часы в России осенью 2026 года

Сразу ответим — нет, осенью 2026 года перехода на зимнее время в России не состоится. Часы переводить не нужно — ни в Москве, ни в других регионах страны.

Действующее законодательство не предусматривает сезонного изменения времени и каких-либо дат для этого.

Как рассказал mk.ru метеоролог Алексей Сафонов, осенью россиянам не придется самостоятельно менять время.

«Ничего не нужно делать со временем. У нас часы не переводятся, у нас останется время такое, какое есть», — отметил эксперт.

Тогда почему каждый год у многих возникает вопрос о переходе на зимнее время? Причина прежде всего в привычке. На протяжении десятилетий в России стрелки часов дважды в год переводили на час вперед или назад.

Кроме того, сезонный перевод по-прежнему действует в ряде других стран. В конце октября появляются новости о переводе часов за рубежом, и некоторые путают их с изменениями в России.

Когда Россия перестала переводить часы

Современная система сложилась после нескольких изменений. До 2011 года в России действовала система сезонного перевода: весной часы переводили вперед, осенью — назад.

В 2011 году ежегодный перевод отменили. При этом страна некоторое время жила по постоянному летнему времени.

Позднее этот порядок вновь изменили.

26 октября 2014 года большинство российских регионов перевели часы на один час назад. После этого сезонные изменения времени больше не происходили. Страна живет без ежегодного перехода между летним и зимним временем.

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Что устанавливает закон

Порядок исчисления времени регулирует Федеральный закон от 3 июня 2011 года №107-ФЗ. Действующая система не предусматривает сезонного перевода часов.

Также, согласно закону, в России 11 часовых зон — у каждой территории свой установленный часовой пояс, а местное время внутри него не меняется из-за наступления осени или весны.

Московское время — UTC+3. В других регионах действует время с соответствующим сдвигом относительно Москвы. © FrankHoermann/SVEN SIMON/SVEN SIMON/Global Look Press

Будут ли переводить часы в России снова

Вопрос о возвращении сезонного перехода времени неоднократно поднимался в Госдуме.

В 2023 году депутаты Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Ольга Алимова внесли законопроект, предусматривавший возвращение ежегодного перевода стрелок: весной — на час вперед, осенью — назад.

Авторы инициативы ссылались, в частности, на более эффективное использование светлого времени суток и возможную экономию электроэнергии. В пояснительной записке также говорилось о влиянии освещенности на безопасность дорожного движения и условия работы.

Однако правительство инициативу не поддержало. Среди замечаний было отсутствие подробной информации о том, какие организационные и технические изменения потребуются при возвращении сезонного перевода: от расписаний транспорта до работы систем учета электроэнергии.

Таким образом, само появление законопроекта не означает возвращения летнего и зимнего времени. Для этого необходимо изменить действующее законодательство.

Зимнее и летнее время: что говорят специалисты

Об экономии электроэнергии

Исторически переход на летнее время связывали с желанием эффективнее использовать световой день и сократить расходы на освещение.

«В эпоху индустриализации, когда электричество не было так широко внедрено, чтобы экономить электричество, была очень удобная затея», — пояснил Алексей Сафонов.

Но условия изменились, и теперь единого мнения о значительной экономии электроэнергии нет. Вопрос о пользе перевода часов рассматривается сейчас не только с точки зрения продолжительности светового дня, но и влияния на человека.

Метеоролог Алексей Сафонов считает, что возвращение к сезонному переводу сейчас маловероятно. «Вряд ли в ближайшее время нас ждет пересмотр этой стратегии», — отметил эксперт. © Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/ Global Look Press

О влиянии перевода часов на организм

Врач-невролог, заместитель главного врача «Открытой клиники» Алексей Лукоянов рассказал mk.ru, что смена привычного режима дня при переводе времени, смене часовых поясов, сменной или ночной работе приводит к десинхронозу — рассогласованию между внутренними биологическими часами и внешними сигналами: световым циклом, режимом питания, труда и отдыха.

«Наши биологические часы регулируются гипоталамусом и эпифизом — шишковидной железой, которая вырабатывает гормон мелатонин. Мелатонин по структуре близок к серотонину. Выработка мелатонина повышается после наступления темного времени суток, максимальна с двух часов до четырех часов ночи, затем снижается в течение второй половины ночи. Мелатонин связан с контролем циркадных ритмов и восприятием суточного цикла день-ночь, а также оказывает снотворное действие и помогает организму адаптироваться к изменениям внешней среды. Изменение выработки мелатонина при нарушенном световом цикле вызывает десинхроноз», — поясняет врач-невролог.

По словам Алексея Лукоянова, это может сопровождаться проблемами со сном, дневной сонливостью, тревогой, снижением концентрации и работоспособности.

Специалист подчеркивает: если подобные симптомы сохраняются длительное время, стоит обратиться к врачу. Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Что делать, если телефон сам перевел время

Если смартфон или компьютер самостоятельно изменил время, это еще не означает, что в России перевели время на зимнее.

Причины могут быть в настройках:

выбран иностранный часовой пояс;

отключена или некорректно работает автоматическая синхронизация;

используются устаревшие данные о часовых зонах;

время выставлено вручную с ошибкой.

Если устройство настроено на российский регион и использует автоматическое определение времени, осенью 2026 года сезонного изменения произойти не должно.

В случае сбоя исправить проблему можно за пару минут:

Проверьте часовой пояс. На Android откройте «Настройки» → «Система» (или «Общие настройки») → «Дата и время». На iPhone — «Настройки» → «Основные» → «Дата и время». Для Москвы должен стоять пояс «Москва, GMT+3» (для других регионов — свой).

Включите автоматическое определение. Опции «Часовой пояс сети» или «Автоматически» позволяют телефону брать время у оператора и по геолокации. Обычно этого достаточно.

Если ошибка повторяется, выставьте пояс вручную. Отключите автоматическую настройку и выберите свой город из списка.

Обновите систему. В старых версиях Android и iOS могут оставаться устаревшие правила о переводе часов. Свежее обновление их исправляет.

Перезагрузите телефон. Иногда время сбивается после поездки за границу или смены SIM-карты, и перезагрузка помогает его подтянуть.

Если время сбивается снова, обратитесь к оператору связи: возможно, сеть передает неверные данные. Если проблема только у одного устройства — в сервисный центр производителя. Фото: Агентство «Москва»

Частые вопросы

Когда переводят время на зимнее в России в 2026 году?

В России перехода на зимнее время нет. Сезонный перевод часов отменен в 2011 году, поэтому осенью стрелки на час назад не переводят.

Переводят ли часы в России осенью 2026 года?

Нет. Действующий закон не предусматривает сезонного перевода времени.

Нужно ли переводить часы вручную?

Нет. Если на устройстве правильно установлен российский часовой пояс и включена автоматическая настройка времени, ничего менять не нужно.

Когда в последний раз в России переводили часы?

Последний общенациональный перевод часов состоялся 26 октября 2014 года. После этого Россия перешла на постоянное зимнее время.

Будут ли переводить часы в будущем?

Такая возможность периодически обсуждается. Депутаты вносили законопроекты о возвращении сезонного перевода, однако ни один из них не был принят.

Что делать, если телефон сам перевел время?

Скорее всего, в настройках телефона выбран неверный часовой пояс. Откройте раздел «Дата и время», выберите свой пояс (для Москвы — GMT+3) или включите автоматическое определение. Если время снова сбивается, обновите систему или задайте пояс вручную.



