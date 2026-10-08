Есть ли клещи осенью: чем опасны их укусы в октябре и как защититься

Клещи осенью остаются активными до устойчивого похолодания, и в октябре укус клеща не редкость. Роспотребнадзор в сентябре 2026 года предупредил о второй волне активности клещей, которые переносят клещевой энцефалит и боррелиоз. Например, в Подмосковье к середине сентября зарегистрировали более 14 тысяч обращений из-за укусов, и специалисты допускают, что сезон здесь продлится до конца ноября. Почему осенью клещей становится больше, где риск их встретить выше всего и как защититься во время прогулок — в материале mk.ru.

Почему осенью клещей становится больше

Клещи не исчезают с наступлением осени, а во многих регионах переживают новый пик активности. Так что тем, кто любит прогулки в лесах и парках или продолжает работать на даче, не стоит терять бдительности.

В сентябре 2026 года Роспотребнадзор предупредил о второй волне активности. В ведомстве напомнили, что клещи могут переносить, в частности, клещевой энцефалит и боррелиоз.

Осенняя активность связана не только с теми клещами, которые пережили лето. Молодые особи, появившиеся весной, в конце лета и осенью проходят очередную стадию развития и начинают активно искать питание перед зимовкой.

Поэтому клещи могут встречаться вплоть до конца ноября, если сохраняется подходящая погода.

Как рассказала mk . ru кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела защиты леса ФБУ ВНИИЛМ Ирина Комарова, решающую роль тут играет температура.

«Чем теплее осень, тем больше шансов у людей встретиться с клещами», — отметила эксперт.

Клещи не имеют постоянной температуры тела, поэтому их активность напрямую зависит от окружающей среды. По словам специалиста, они продолжают двигаться и искать хозяина до устойчивого похолодания — примерно до +5–6 градусов .

«Даже если ночью были заморозки, а днем температура воздуха прогревается более чем до +10, вероятность встречи с клещами остается», — поясняет Ирина Комарова.

Осенью после летней жары и засухи меняются температура и влажность. Более прохладная и влажная погода создает условия, при которых членистоногие снова становятся активнее.

Кроме того, на продолжительность сезона клещей осенью влияют климатические изменения. Более длительные теплые периоды могут сдвигать привычные сроки активности. Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

Активны ли клещи в октябре

Клещи в октябре вполне реальны. Если дневная температура остается выше пороговой, встреча с паразитом возможна даже после первых ночных заморозков.

Точных календарных дат тут нет. Важнее смотреть на погоду. А октябрь-2026 в центральной части России обещает быть теплее, чем обычно.

Но, как отмечает Ирина Комарова, и после заморозков риск встречи с клещом сохраняется, если днем воздух успевает прогреться.

Так что первые прохладные ночи еще не означают окончание сезона. Активность клещей в октябре постепенно снижается по мере похолодания, но полностью прекращается она не сразу.

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Где клещи активны осенью

Есть ли клещи в лесу в октябре? Да, особенно в местах с высокой травой, кустарниками, сухими листьями.

По словам Ирины Комаровой, чаще всего встретить их можно:

на лесных тропинках и опушках;

возле водоемов;

в зарослях кустарников;

в высокой траве;

в местах с большим количеством листвы, сухих веток и травы.

«Осенью, когда клещи уходят на зимовку в подстилку, повышается вероятность встречи с ними там, где много неубранной листвы и другого растительного опада», — рассказала эксперт.

При этом лес — не единственное место, где можно встретить паразита. Клещи обитают и в городских парках, скверах, на дачных участках и даже возле домов, если там есть подходящая растительность.

Где много клещей в московском регионе

В Московской области к середине сентября 2026 года зарегистрировали более 14 тысяч обращений за медицинской помощью после укусов клещей. В среднем ежедневно фиксировалось около ста новых обращений.

Наиболее высокая численность клещей отмечалась в Дмитровском и Талдомском округах. Повышенную активность специалисты также фиксировали в Пушкинском, Истринском и Ногинском округах.

При этом клещи осенью опасны не только в удаленных лесных массивах. Сообщения об укусах поступали после прогулок в парках, отдыха на даче.

Специалисты допускают, что при сохранении теплой погоды сезон в Подмосковье может продолжаться до конца ноября.

При этом в Московской области за 2026 год официально не зарегистрировали случаев клещевого вирусного энцефалита. Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

Опасны ли клещи осенью

Вопреки распространенному мифу, укус клеща осенью так же опасен, как летом или весной. Если клещ является переносчиком инфекции, он может передать ее человеку независимо от времени года.

«Укус клеща осенью ничем не отличается. А если клещ инфицирован, то инфекция может передаться человеку», — подчеркнула Ирина Комарова.

Наиболее известные инфекции, которые могут передаваться с укусом, — клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз.

Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит вызывают вирусы, которые преимущественно передаются человеку через укус инфицированного иксодового клеща. Заболевание может поражать центральную нервную систему.

Тяжелое течение способно приводить к неврологическим осложнениям, поэтому в эндемичных регионах большое значение имеет профилактика, прежде всего вакцинация. В России, по данным Роспотребнадзора за 2025 год, эндемичными являются 49 субъектов РФ.

Боррелиоз

Еще одна инфекция, которую переносят клещи, — боррелиоз, или болезнь Лайма. Это бактериальное заболевание, которое лечат антибиотиками.

Одним из возможных ранних признаков становится увеличивающееся красное пятно вокруг места укуса. Также могут появиться температура, головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах.

Без лечения инфекция способна затронуть нервную систему, сердце и суставы.

В зависимости от региона клещи также могут переносить анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию, клещевые риккетсиозы и другие инфекции.

Сколько было укусов в России в 2026 году

По информации Роспотребнадзора на начало августа, в 2026 году за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились более 420 тысяч человек. Это на 7,3% ниже среднего многолетнего показателя.

Наибольшее количество обращений зарегистрировали в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.

При этом ситуация сильно различается в зависимости от региона. Например, в Алтайском крае около 28% исследованных клещей оказались носителями инфекций.

В Москве и Московской области клещевой энцефалит встречается реже. Так что риск заражения нельзя оценивать одинаково для всех территорий России: многое зависит от региона, где укусил клещ.

Как защититься от клещей осенью

Правила защиты осенью остаются теми же, что и в другие периоды активности.

Роспотребнадзор рекомендует выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами. Брюки стоит заправлять в носки или обувь. Такая одежда не только закрывает кожу, но и позволяет быстрее заметить паразита.

Перед прогулкой можно использовать репеллент, предназначенный для защиты от клещей. Одежду при необходимости обрабатывают акарицидными средствами.

Во время нахождения на природе специалисты советуют регулярно осматривать одежду и тело. Роспотребнадзор рекомендует проводить само- и взаимоосмотры каждые 1,5-2 часа, а после возвращения домой обязательно проверить себя еще раз.

Особое внимание стоит уделить волосам, области за ушами, подмышкам, паху и другим участкам, где клещу проще закрепиться.

Не стоит забывать и о домашних животных: после прогулки их также нужно осматривать. А в целях профилактики давать им специальные препараты, надевать ошейники, отпугивающие клещей.

«Все рекомендации по защите остаются прежними. Это закрытая одежда, использование репеллентов, осмотр одежды и тела после прогулки», — отметила Ирина Комарова. Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

Что делать, если присосался клещ

Если произошел укус клеща, специалисты советуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Лучше удалить паразита в медицинском учреждении. «Если такой возможности нет, аккуратно удалите паразита пинцетом и отнесите в лабораторию для анализа», — советует Ирина Комарова.

Не следует заливать клеща маслом или другими жидкостями. Место укуса стоит обработать антисептиком.

При этом даже результат исследования клеща не позволяет достоверно определить, заразился ли человек. Окончательный ответ могут дать анализ крови и врач.

После укуса важно следить за самочувствием. Повышение температуры, сыпь, сильная слабость, головная боль, боли в мышцах или суставах — повод обратиться к врачу и сообщить ему об укусе.

Частые вопросы

Активны ли клещи после первых заморозков?

Да. Ночные заморозки сами по себе не означают окончания сезона клещей. Если днем температура поднимается выше +10 градусов, клещи все еще могут быть активны.

До какого месяца клещи остаются активными?

При теплой погоде клещи могут сохранять активность до конца ноября. Окончанием сезона обычно считают период устойчивых холодов.

Где можно встретить клещей в октябре?

Чаще всего клещи встречаются в высокой траве, кустарниках, на лесных тропинках и опушках, возле водоемов. Осенью клещи также могут находиться в сухой листве и растительном опаде.

Что делать, чтобы клещ не укусил осенью?

Правила те же, что и в любое время года, когда клещи активны. На прогулку лучше надевать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки или обувь и использовать репелленты. Во время прогулки стоит периодически осматривать одежду, а после возвращения домой — тело, волосы. Осмотреть нужно и питомцев, если они были вместе с вами.

Какие симптомы могут появиться после укуса клеща?

После укуса нужно следить за самочувствием. Температура, сыпь, сильная слабость, головная боль, боли в мышцах или суставах — повод обратиться к врачу.

Можно ли заразиться боррелиозом или энцефалитом осенью?