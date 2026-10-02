Обнаружен новый побочный эффект от уколов для похудения

Препараты для лечения диабета и похудения вызывают проблемы с ногтями волосами

Препараты класса GLP-1, которые используют для лечения ожирения и диабета второго типа, могут вызывать проблемы с ногтями. К такому выводу пришли исследователи, представившие работу на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии 2026 года (EADV). Это первое исследование подобного эффекта.

Ученые сравнили две группы. В первую вошли 575 человек, принимавших агонисты рецепторов GLP-1. Во вторую — 1329 пациентов с ожирением или диабетом, которые никогда не использовали такие препараты.

Отслоение ногтей зафиксировали у 39 процентов участников из первой группы. Во второй группе показатель составил 9 процентов. Разница оказалась более чем четырехкратной.

Хотя бы одна проблема с ногтями возникла у 66 процентов принимавших GLP-1. В контрольной группе — у 53 процентов. Изменение цвета ногтей также встречалось заметно чаще: 46 процентов против 17.

Эти различия нельзя объяснить только похудением. Даже после учета снижения веса, кожных заболеваний и дефицита питательных веществ отслоение и изменение цвета ногтей оставались в два-три раза более распространенными среди принимавших препараты.

В отдельном анализе ученые обнаружили более частые проблемы с волосами и кожей головы. О необычном выпадении волос сообщили 50 процентов принимавших GLP-1 против 34 процентов в контрольной группе. Потерю объема волос отмечали 42 процента против 19.

Авторы подчеркивают: при появлении таких симптомов не стоит самостоятельно прекращать лечение. Их нужно обсудить с врачом.