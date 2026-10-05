Когда осенние каникулы в 2026-2027 учебном году: с какого числа начинаются и когда возвращаться в школу

Осенние каникулы 2026 года у школьников по рекомендациям Минпросвещения пройдут с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября — праздничный день, поэтому на уроки дети вернутся в четверг, 5 ноября. Это первый перерыв в новом учебном году, и семьи заранее планируют под него отдых. Но рекомендации министерства не обязательны: календарный учебный график каждая школа утверждает сама с учетом системы обучения, праздников и санитарных норм. Когда начинаются осенние школьные каникулы при учебе по четвертям и по триместрам, сколько дней они длятся и где посмотреть даты каникул в своей школе — в материале mk.ru.

Когда осенние каникулы 2026 при обучении по четвертям

В школах с четвертной системой обучения осенние каникулы в 2026 году по рекомендациям Минпросвещения будут проходить с 26 октября по 3 ноября.

Последний учебный день первой четверти — 23 октября при пятидневке, 24 октября — при шестидневке.

4 ноября отмечается День народного единства, это нерабочий день, поэтому вторая четверть начнется 5 ноября. Таким образом, осенние каникулы вместе с выходными и праздником будут длиться 12 дней (если в школе пятидневка) или 11 дней (если шестидневка).

Вторая четверть продлится с 5 ноября по 30 декабря. Ее продолжительность — около восьми недель.

Подробный график школьных каникул в 2026-2027 учебном году — ЗДЕСЬ .

Фото предоставлено пресс-службой мэра Москвы

Когда осенние каникулы - 2026 при обучении по триместрам

В школах с системой обучения по триместрам, ее также называют модульной, учебный график строят по принципу «5+1». После пяти учебных недель следует неделя каникул.

Поэтому осенние каникулы будут дважды — в октябре и ноябре. Даты могут быть следующими:

с 5 по 11 октября;

с 16 по 22 ноября.

Такой график каникул носит рекомендательный характер, учебные заведения могут придерживаться других дат.

Считается, что модульная система позволяет равномерно распределить школьную нагрузку для учащихся. Один триместр примерно состоит из 10-11 недель. Оценки выставляют за триместр.

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Почему даты каникул могут отличаться в разных школах

Даты каникул в разных школах России могут различаться не только из-за учебной структуры, но и других факторов. Помимо рекомендаций Министерства просвещения, школы ориентируются на Федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП), а также на санитарные правила ( СП 2.4.4283-26 ), которые определяют количество дней каникул.

В 2026/2027 учебном году оно не должно быть меньше 118:

осенние каникулы — не менее 7 дней;

зимние каникулы — не менее 7 дней;

весенние каникулы — не менее 7 дней;

летние каникулы — с 27 мая по 31 августа (97 дней).

Минпросвещения при этом рекомендует делать каникулы не короче девяти дней, чтобы дети успевали восстановиться.

При создании учебного графика школы также могут учитывать:

мнение родительского комитета и учащихся;

региональные особенности: климатические условия, местные праздники;

городские мероприятия (форумы, памятные даты, фестивали).

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Фото предоставлено пресс-службой мэра Москвы

Где узнать точные даты для своей школы

Каждая школа обязана публиковать календарный учебный график в открытом доступе. Его можно найти на официальном сайте вашего учебного заведения.

Зайдите на официальный сайт вашей школы; Откройте раздел «Сведения об образовательной организации»; Перейдите в подраздел «Образование»; Найдите и откройте документ «Календарный учебный график».

График также можно запросить у классного руководителя или в администрации школы.

Даты каникул также есть в электронном дневнике (МЭШ, "Дневник.ру", "Сетевой город").

Может ли школа изменить даты каникул

Школы имеют право корректировать календарный учебный график в течение года. Изменения могут произойти по разным причинам:

погодные условия в регионе;

эпидемиологические ограничения;

перенос выходных дней;

изменение сроков промежуточной аттестации.

В таких случаях администрация школы обязана издать приказ об изменении календарного учебного графика и опубликовать обновленный документ, а также довести информацию до учащихся и их родителей. Фото предоставлено пресс-службой мэра Москвы

Чем занять ребенка на осенних каникулах

Главное правило — не превращать каникулы в еще одну учебную неделю. Отдых должен помогать ученикам восстановиться и подготовиться к новому учебному этапу.

Однако погода в конце октября не располагает к долгим прогулкам. Чтобы ребенок не провел все дни отдыха дома с телефоном, программу каникул лучше определить заранее.

Музеи и библиотеки. К каникулам они обычно готовят детские экскурсии, квесты и мастер-классы. Расписание публикуют на своих сайтах и на городских порталах. На популярные занятия нужна предварительная запись.

Театры и кино. На каникулах в афише больше дневных детских спектаклей и сеансов. Билеты на них раскупают быстро, так что лучше приобрести их заранее.

Короткие поездки. За 12 дней можно успеть съездить в соседний город или к родственникам. 4 ноября — выходной и у взрослых, так что часть каникул семья может провести вместе.

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Частые вопросы

Когда у школьников каникулы осенью 2026 года?

По рекомендациям Минпросвещения — с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября — праздничный день, поэтому на уроки дети возвращаются в четверг, 5 ноября.

Сколько дней длятся осенние школьные каникулы?

Сами каникулы — девять дней. С праздником 4 ноября получается десять. В школах с пятидневкой к ним добавляются выходные 24 и 25 октября, и дети отдыхают 12 дней подряд, при шестидневке — 11 дней.

Когда начинаются каникулы осенью в школах с триместрами?

При триместрах учатся по схеме «пять недель учебы, неделя отдыха», поэтому осенью каникулы бывают дважды — в октябре и в ноябре. Точные даты зависят от школы.

Почему в разных школах каникулы в разные дни?

Сроки Минпросвещения — рекомендация, а не обязательное требование. Календарный учебный график каждая школа утверждает сама, поэтому даты могут сдвигаться на несколько дней.

Где посмотреть точные даты каникул своей школы?

На сайте школы: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование». Также даты есть в электронном дневнике, их можно уточнить у классного руководителя.

Когда следующие каникулы после осенних?

Зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.