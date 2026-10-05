Когда осенние каникулы в 2026-2027 учебном году: с какого числа начинаются и когда возвращаться в школу

Когда осенние каникулы 2026 при обучении по четвертям
В школах с четвертной системой обучения осенние каникулы в 2026 году по рекомендациям Минпросвещения будут проходить с 26 октября по 3 ноября.
Последний учебный день первой четверти — 23 октября при пятидневке, 24 октября — при шестидневке.
4 ноября отмечается День народного единства, это нерабочий день, поэтому вторая четверть начнется 5 ноября. Таким образом, осенние каникулы вместе с выходными и праздником будут длиться 12 дней (если в школе пятидневка) или 11 дней (если шестидневка).
Вторая четверть продлится с 5 ноября по 30 декабря. Ее продолжительность — около восьми недель.
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Когда осенние каникулы - 2026 при обучении по триместрам
В школах с системой обучения по триместрам, ее также называют модульной, учебный график строят по принципу «5+1». После пяти учебных недель следует неделя каникул.
Поэтому осенние каникулы будут дважды — в октябре и ноябре. Даты могут быть следующими:
- с 5 по 11 октября;
- с 16 по 22 ноября.
Такой график каникул носит рекомендательный характер, учебные заведения могут придерживаться других дат.
Считается, что модульная система позволяет равномерно распределить школьную нагрузку для учащихся. Один триместр примерно состоит из 10-11 недель. Оценки выставляют за триместр.
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Почему даты каникул могут отличаться в разных школах
Даты каникул в разных школах России могут различаться не только из-за учебной структуры, но и других факторов. Помимо рекомендаций Министерства просвещения, школы ориентируются на Федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП), а также на санитарные правила (СП 2.4.4283-26), которые определяют количество дней каникул.
В 2026/2027 учебном году оно не должно быть меньше 118:
- осенние каникулы — не менее 7 дней;
- зимние каникулы — не менее 7 дней;
- весенние каникулы — не менее 7 дней;
- летние каникулы — с 27 мая по 31 августа (97 дней).
Минпросвещения при этом рекомендует делать каникулы не короче девяти дней, чтобы дети успевали восстановиться.
При создании учебного графика школы также могут учитывать:
- мнение родительского комитета и учащихся;
- региональные особенности: климатические условия, местные праздники;
- городские мероприятия (форумы, памятные даты, фестивали).
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Где узнать точные даты для своей школы
Каждая школа обязана публиковать календарный учебный график в открытом доступе. Его можно найти на официальном сайте вашего учебного заведения.
- Зайдите на официальный сайт вашей школы;
- Откройте раздел «Сведения об образовательной организации»;
- Перейдите в подраздел «Образование»;
- Найдите и откройте документ «Календарный учебный график».
График также можно запросить у классного руководителя или в администрации школы.
Даты каникул также есть в электронном дневнике (МЭШ, "Дневник.ру", "Сетевой город").
Может ли школа изменить даты каникул
Школы имеют право корректировать календарный учебный график в течение года. Изменения могут произойти по разным причинам:
- погодные условия в регионе;
- эпидемиологические ограничения;
- перенос выходных дней;
- изменение сроков промежуточной аттестации.
В таких случаях администрация школы обязана издать приказ об изменении календарного учебного графика и опубликовать обновленный документ, а также довести информацию до учащихся и их родителей.
Чем занять ребенка на осенних каникулах
Главное правило — не превращать каникулы в еще одну учебную неделю. Отдых должен помогать ученикам восстановиться и подготовиться к новому учебному этапу.
Однако погода в конце октября не располагает к долгим прогулкам. Чтобы ребенок не провел все дни отдыха дома с телефоном, программу каникул лучше определить заранее.
Музеи и библиотеки. К каникулам они обычно готовят детские экскурсии, квесты и мастер-классы. Расписание публикуют на своих сайтах и на городских порталах. На популярные занятия нужна предварительная запись.
Театры и кино. На каникулах в афише больше дневных детских спектаклей и сеансов. Билеты на них раскупают быстро, так что лучше приобрести их заранее.
Короткие поездки. За 12 дней можно успеть съездить в соседний город или к родственникам. 4 ноября — выходной и у взрослых, так что часть каникул семья может провести вместе.
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Частые вопросы
Когда у школьников каникулы осенью 2026 года?
По рекомендациям Минпросвещения — с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября — праздничный день, поэтому на уроки дети возвращаются в четверг, 5 ноября.
Сколько дней длятся осенние школьные каникулы?
Сами каникулы — девять дней. С праздником 4 ноября получается десять. В школах с пятидневкой к ним добавляются выходные 24 и 25 октября, и дети отдыхают 12 дней подряд, при шестидневке — 11 дней.
Когда начинаются каникулы осенью в школах с триместрами?
При триместрах учатся по схеме «пять недель учебы, неделя отдыха», поэтому осенью каникулы бывают дважды — в октябре и в ноябре. Точные даты зависят от школы.
Почему в разных школах каникулы в разные дни?
Сроки Минпросвещения — рекомендация, а не обязательное требование. Календарный учебный график каждая школа утверждает сама, поэтому даты могут сдвигаться на несколько дней.
Где посмотреть точные даты каникул своей школы?
На сайте школы: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование». Также даты есть в электронном дневнике, их можно уточнить у классного руководителя.
Когда следующие каникулы после осенних?
Зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.