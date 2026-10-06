Подготовка дачи к зиме: что сделать в доме и на участке перед закрытием дачного сезона

Что нельзя откладывать до первых морозов: вода, септик, крыша и сад

Подготовить дачу к зиме нужно до устойчивых заморозков — в средней полосе это середина октября — начало ноября. Первым делом сливают воду: замерзнув, она разрывает трубы, насос, бойлер и радиаторы. Затем консервируют септик, проверяют крышу и водостоки, защищают дом от сырости и грызунов, убирают инвентарь. На участке осенью можно заметно сократить число вредителей, в том числе испанских слизней, которые уже ищут места для зимовки. Как подготовить дом и участок к зиме, что нельзя откладывать и как не оставить дачу без присмотра — в материале mk.ru.

Когда начинать подготовку к зиме

Точной календарной даты для подготовки дачи к зиме нет. Ориентироваться нужно на погоду и прежде всего на приближение устойчивых заморозков. Для средней полосы основные работы обычно приходится завершать с середины октября до начала ноября, но конкретные сроки каждый год могут меняться.

Главное правило простое: все, что может быть повреждено морозом, нужно законсервировать заранее. Это касается водопровода, насосного оборудования, систем полива, системы отопления.

Остальные работы можно выполнять постепенно. Пока на улице держится плюсовая температура, самое время осмотреть кровлю, очистить водостоки, привести в порядок теплицу, убрать инструмент и подготовить сад.

Не стоит пытаться сделать все в последний день перед отъездом. Если сначала закрыть вопросы, связанные с водой и отоплением, а затем перейти к дому и участку, вероятность что-нибудь забыть гораздо меньше.

Чек-лист: что сделать на даче перед зимой

1. Перекрыть воду и слить ее из труб, бойлера, накопительного бака и бачка унитаза.

2. Отключить и убрать насос, утеплить оголовок скважины.

3. Освободить от воды шланги и бочки, убрать их с улицы.

4. Законсервировать септик по инструкции производителя.

5. Слить воду из системы отопления или убедиться, что в ней незамерзающий теплоноситель.

6. Осмотреть кровлю, очистить водостоки от листьев.

7. Проветрить дом, вывезти продукты, накрыть мебель тканью, заделать щели от грызунов.

8. Убрать больную листву, замульчировать приствольные круги, защитить молодые деревья сеткой, укрыть розы и виноград.

9. Проверить укрытия слизней под досками и камнями, уничтожить кладки.

10. Очистить теплицу, просушить и убрать инструмент и технику.

11. Проверить замки и окна, убрать ценные вещи, договориться с соседями о присмотре.

Водопровод, канализация и отопление: что законсервировать до морозов

Самая частая зимняя неприятность на даче связана с водой. Если оставить жидкость в трубе, при замерзании она расширится и может повредить систему.

Водопровод

Как рассказал mk.ru сантехник Сергей Алесов, одного перекрытия водопровода недостаточно. После того как вводной вентиль закрыт, вода все равно остается в горизонтальных участках труб.

Поэтому после перекрытия подачи нужно открыть смесители в доме, чтобы воздух поступил в систему и вода могла уйти. Необходимо также слить воду из бойлера, накопительного бака и бачка унитаза. Если конструкция водопровода имеет участки, где жидкость может застаиваться, их необходимо дополнительно осушить. Для этого используются сливные краны в нижних точках системы или компрессор.

Особое внимание стоит уделить трубам, которые проходят под домом, в холодном подвале или на открытых участках. Даже хорошая теплоизоляция не превращает обычную водопроводную трубу в систему, пригодную для зимней эксплуатации.

Если вода нужна на даче круглый год, систему необходимо проектировать именно для таких условий. Один из вариантов защиты — прокладка труб ниже глубины промерзания грунта. Другой — использование греющего кабеля.

Как отметил в беседе с mk.ru энергетик Анатолий Шувалов, греющий кабель может поддерживать температуру воды в трубе и препятствовать ее замерзанию. Но такая система должна быть правильно смонтирована и подключена к электричеству.

Скважина и летний водопровод

Если зимой на даче никто не живет и скважиной пользоваться не будут, ее необходимо подготовить к длительному простою. Насос отключают, систему просушивают, водопроводную магистраль при необходимости продувают.

Оголовок скважины также следует защитить от холода. Конкретный способ зависит от конструкции источника и того, насколько глубоко расположены коммуникации.

Если же скважина используется постоянно, водопровод должен быть рассчитан на зимнюю эксплуатацию. Здесь особенно важно, чтобы наружные участки труб не промерзали.

Не стоит забывать и о летнем водопроводе. Шланги необходимо освободить от воды и убрать с улицы. Бочки для полива тоже нельзя оставлять наполненными: лед способен деформировать или разорвать емкость.

Канализация на даче

С канализацией перед закрытием дачи ситуация зависит от того, какая именно система установлена на участке. Просто перекрыть воду и уехать недостаточно: в септике, накопительной емкости и трубах остаются стоки, а пластиковый корпус при высоком уровне грунтовых вод может деформироваться или всплыть. Поэтому перед консервацией сначала нужно определить тип системы и посмотреть требования производителя конкретной модели.