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Спорт 3081

Европа отложила решение по флагу и гимну России у гимнастов: еще не «изучили ситуацию»

Генеральная ассамблея European Gymnastics перенесена на август

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), на которой теперь будет обсужден вопрос, допускать ли появление на международных стартах наших спортсменов с гимном и флагом, пройдет «не позднее» 3 августа. А чемпионат и первенство Европы по спортивной гимнастике стартуют в Хорватии 13 августа.

Генеральная ассамблея European Gymnastics перенесена на август
Фото: Xie Han/XinHua/Global Look Press

European Gymnastics запланировал внеочередное виртуальное общее собрание. Повод – решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям без ограничений, с национальной символикой, флагом и гимном. Как сообщает официальный сайт European Gymnastics, генеральная ассамблея заседание провела. Но «приняла решение отложить третью внеочередную виртуальную генеральную ассамблею на ближайшее из возможных время, не позднее 3 августа 2026 года».

Исполком World Gymnastics 18 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Следом, 24 мая, аналогичное решение принял и исполком European Gymnastics. При этом организация отмечала, что решение исполкома должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Именно эта ассамблея теперь и отложена.

Объяснение Европы таково: после решения World Gymnastics об отмене всех ограничений есть мнение о «необходимости дополнительного времени для изучения ситуации в Европе». Как именно потратят «дополнительное время», не уточняется.

А накануне стало известно, что 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. И если допустить, что 3 августа коалиции (которая состоит из Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии, подписавших письмо) удастся найти поддержку на ассамблее, то вопрос, выступать нашим спортсменам по новым-старым правилам или нет, вновь будет очень острым.

Правда, все же не стоит опережать события. Оттягивание вопроса не всегда работает против. А пока что никаких официальных изменений нет. Флаг и гимн нам Международная федерация гимнастики вернула.

Главные гимнастические турниры пройдут в 2026 году в Европе. 12-16 августа Германия примет чемпионат мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Наши художницы уже выступили на чемпионате Европы, завоевали расширенную квоту для участия в чемпионате мира. И сделали это уже с флагом и гимном.

А в Нидерландах в середине октября состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике, на котором будут разыграны первые олимпийские квоты. Но отбор в Нидерланды пройдет на чемпионате Европы, который стартует в Хорватии в середине августа. Через десяток дней после назначенной ассамблеи предполагаемого на ней обсуждения.

Как реагирует на события World Gymnastics? Пока – так же, как и после событий в Клуж-Напоке, когда наша сборная по художественной гимнастике снялась с турнира в знак протеста из-за замены флага России на нейтральный флаг по инициативе мэра румынского города. World Gymnastics, как сообщает ее пресс-служба, приняла к сведению события, письмо ряда европейский федераций, и «анализирует ситуацию».

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Автор:
FIG Россия Хорватия Германия Австрия Великобритания Эстония Финляндия Франкфурт Норвегия Швейцария Дания Нидерланды Швеция