Европа отложила решение по флагу и гимну России у гимнастов: еще не «изучили ситуацию»

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), на которой теперь будет обсужден вопрос, допускать ли появление на международных стартах наших спортсменов с гимном и флагом, пройдет «не позднее» 3 августа. А чемпионат и первенство Европы по спортивной гимнастике стартуют в Хорватии 13 августа.

European Gymnastics запланировал внеочередное виртуальное общее собрание. Повод – решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям без ограничений, с национальной символикой, флагом и гимном. Как сообщает официальный сайт European Gymnastics, генеральная ассамблея заседание провела. Но «приняла решение отложить третью внеочередную виртуальную генеральную ассамблею на ближайшее из возможных время, не позднее 3 августа 2026 года».

Исполком World Gymnastics 18 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Следом, 24 мая, аналогичное решение принял и исполком European Gymnastics. При этом организация отмечала, что решение исполкома должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Именно эта ассамблея теперь и отложена.

Объяснение Европы таково: после решения World Gymnastics об отмене всех ограничений есть мнение о «необходимости дополнительного времени для изучения ситуации в Европе». Как именно потратят «дополнительное время», не уточняется.

А накануне стало известно, что 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. И если допустить, что 3 августа коалиции (которая состоит из Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии, подписавших письмо) удастся найти поддержку на ассамблее, то вопрос, выступать нашим спортсменам по новым-старым правилам или нет, вновь будет очень острым.

Правда, все же не стоит опережать события. Оттягивание вопроса не всегда работает против. А пока что никаких официальных изменений нет. Флаг и гимн нам Международная федерация гимнастики вернула.

Главные гимнастические турниры пройдут в 2026 году в Европе. 12-16 августа Германия примет чемпионат мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне. Наши художницы уже выступили на чемпионате Европы, завоевали расширенную квоту для участия в чемпионате мира. И сделали это уже с флагом и гимном.

А в Нидерландах в середине октября состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике, на котором будут разыграны первые олимпийские квоты. Но отбор в Нидерланды пройдет на чемпионате Европы, который стартует в Хорватии в середине августа. Через десяток дней после назначенной ассамблеи предполагаемого на ней обсуждения.

Как реагирует на события World Gymnastics? Пока – так же, как и после событий в Клуж-Напоке, когда наша сборная по художественной гимнастике снялась с турнира в знак протеста из-за замены флага России на нейтральный флаг по инициативе мэра румынского города. World Gymnastics, как сообщает ее пресс-служба, приняла к сведению события, письмо ряда европейский федераций, и «анализирует ситуацию».